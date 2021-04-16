Lancet: переболевшие коронавирусом молодые мужчины подвержены риску повторного заражения

Прошлая инфекция COVID-19 не полностью защищает от повторного заражения у молодых людей, согласно обсервационному исследованию более 3000 здоровых членов морской пехоты США, большинство из которых были в возрасте 18-20 лет, опубликованным в журнале The Lancet Respiratory Medicine, пишет medicalxpress.com
Авторы говорят, что, несмотря на предыдущую инфекцию и наличие антител, вакцинация по-прежнему необходима для усиления иммунного ответа, предотвращения повторного заражения, снижения передачи инфекции, и что молодые люди должны по возможности принимать вакцину.
В исследовании, проведенном в период с мая по ноябрь 2020 года, около 10% (19 из 189) участников, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 (серопозитивными), заразились повторно, по сравнению с новыми инфекциями в 50% (1079 из 2247). участников, которые ранее не были инфицированы (серонегативны).
Хотя исследование проводилось среди молодых, здоровых, в основном новобранцев-морских пехотинцев, авторы считают, что риск повторного заражения, обнаруженный в их исследовании, будет применяться ко многим молодым людям, но что точные показатели повторных инфекций не будут применяться где-либо еще (из-за переполненности условия жизни на военной базе и тесный личный контакт, необходимый для базовой подготовки, вероятно, способствуют более высокому общему уровню инфицирования, чем где-либо еще). Например, исследование 4 миллионов человек в Дании также показало, что риск заражения был в пять раз выше у людей, которые ранее не болели COVID-19, но они обнаружили, что только 0,65% людей, которые были заражены COVID-19 во время первого в Дании. волна снова дала положительный результат во время второй волны, по сравнению с 3,3% людей, которые дали положительный результат после первоначального отрицательного результата. Кроме того, предварительное исследование с участием британских медицинских работников показало, что у тех, кто ранее не был инфицирован, риск повторного заражения в пять раз выше, чем у людей, перенесших инфекцию в прошлом.
Профессор Стюарт Силфон из Медицинской школы Икана на горе Синай, США, и старший автор исследования, говорит: «По мере того, как развертывание вакцины продолжает набирать обороты, важно помнить, что, несмотря на предыдущую инфекцию COVID-19, молодые люди могут снова заразиться вирусом и по-прежнему передавать его другим. Иммунитет не гарантируется прошлой инфекцией, и вакцинация, обеспечивающая дополнительную защиту, все еще необходима для тех, кто переболел COVID-19 ».
В исследовании новобранцы Корпуса морской пехоты США проходили безнадзорный карантин дома в течение двух недель, прежде чем попасть в карантинный объект под наблюдением морской пехоты еще на две недели. Они прошли тесты на антитела, чтобы установить, был ли кто-либо из новобранцев серопозитивным (они ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и имели антитела). Они также были протестированы на новую инфекцию SARS-CoV-2 на исходном уровне, а затем на первой и второй неделях карантина, и заполнили анкету, включая демографическую информацию, факторы риска, историю болезни и симптомы COVID-19. Участники были исключены из исследования, если у них был положительный результат на COVID-19 с помощью ПЦР во время карантина под наблюдением. После карантина новобранцы, не болевшие COVID-19, проходили базовую подготовку и каждые две недели тестировались на новую инфекцию SARS-CoV-2 с помощью ПЦР-тестов.в течение шести недель и заполненные анкеты о любых симптомах COVID-19.
Новобранцы, у которых был положительный результат на новую вторую инфекцию COVID-19 во время исследования, были изолированы, и исследовательская группа провела дополнительное тестирование. Уровни нейтрализующих антител также были взяты у последовательно инфицированных серопозитивных и отобранных серопозитивных участников, которые не были повторно инфицированы в течение периода исследования.
Из 2346 морских пехотинцев, наблюдаемых достаточно долго для этого анализа частоты повторного заражения, 189 были серопозитивными, а 2247 - серонегативными в начале исследования. В обеих группах новобранцев за время исследования было зарегистрировано 1098 (45%) новых случаев заражения. Среди серопозитивных участников 19 (10%) дали положительный результат на вторую инфекцию во время исследования. Из серонегативных призывников 1079 (48%) заразились во время исследования.
Чтобы понять, почему произошли эти повторные инфекции, авторы изучили ответы антител повторно инфицированных и не инфицированных участников. Они обнаружили, что среди серопозитивной группы участники, которые повторно заразились, имели более низкие уровни антител против вируса SARS-CoV-2, чем те, кто не заразился повторно. Кроме того, в серопозитивной группе нейтрализующие антитела встречались реже (нейтрализующие антитела были обнаружены у 45 (83%) из 54 неинфицированных и у шести (32%) из 19 повторно инфицированных участников в течение шести недель наблюдения).
Сравнивая новые инфекции между серопозитивными и серонегативными участниками, авторы обнаружили, что вирусная нагрузка (количество измеряемого вируса SARS-CoV-2) у повторно инфицированных серопозитивных участников была в среднем всего в 10 раз ниже, чем у инфицированных серонегативных участников, что может означать, что некоторые повторно инфицировались. люди все еще могут иметь способность передавать инфекцию, но авторы отмечают, что это потребует дальнейшего расследования.
В исследовании большинство новых случаев COVID-19 были бессимптомными - 84% (16 из 19 участников) в серопозитивной группе против 68% (732 из 1079 участников) в серонегативной группе - или имели легкие симптомы, и ни один из них не был госпитализирован. .
Лейтенант Дон Вейр из Медицинского исследовательского центра ВМС США говорит: «Наше исследование показывает, что некоторые люди с более низким уровнем нейтрализующих антител были повторно инфицированы, что указывает на вероятность того, что ранее инфицированные и выздоровевшие люди восприимчивы к новому SARS-CoV. -2 инфекции в более позднее время. Эти повторные заражения могут быть бессимптомными, как наблюдалось у большинства наших участников. Это важное соображение для поддержания боевой готовности США, например для предотвращения будущих вспышек COVID-19 среди подразделений морской пехоты или на борту кораблей ВМФ. Вывод для всех молодых людей, включая наших военнослужащих, ясен: иммунитет в результате естественного заражения не гарантируется; вам все равно необходимо пройти вакцинацию, даже если вы переболели COVID-19 и выздоровели ».
Авторы отмечают некоторые ограничения своего исследования, в том числе то, что оно, вероятно, недооценивает риск повторного заражения у ранее инфицированных лиц, потому что оно не учитывает людей с очень низким уровнем антител после перенесенного заражения (в исследовании было неизвестное количество людей в серонегативная группа, которая ранее была инфицирована, но у которой не было обнаруживаемых уровней антител в их исходном тесте уровня антител).
В исследовании наблюдался более высокий, чем обычно, процент выбывших участников (всего 566 участников - 34 новобранца в исходной серопозитивной группе и 532 новобранца в исходной серонегативной группе - начали базовое обучение и не сообщили о последующих наблюдениях). -недели спустя). Исследовательской группе не сообщили, почему какой-либо рекрут не вернулся для последующего наблюдения, но заявили, что это может быть комбинация лиц, выбывших из исследования, тех, кто был переведен с базы по медицинским показаниям, или которые были разлучены из США. Морская пехота.
Наконец, авторы не смогли определить, как серопозитивные новобранцы заразились своей предыдущей инфекцией SARS-CoV-2, и подтвердить это с помощью теста ПЦР или определить, насколько серьезным оно было и какие симптомы у них были. Они говорят, что они также могли пропустить обнаруживаемые инфекции, которые происходили между тестами ПЦР каждые 2 недели во время исследования.
В связанном комментарии Мария Веласко из Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Испания, сказала: «Это исследование было проведено в закрытом помещении, но дает некоторые интересные идеи относительно риска последующей инфекции SARS-CoV-2 среди населения в целом или в других условиях. . Во-первых, частота новых положительных результатов ПЦР SARS-CoV-2 примерно на 80% ниже среди серопозитивных людей. Эти данные подтверждают, что серопозитивные люди имеют значительную, хотя и ограниченную защиту от новых инфекций <...> Во-вторых, частота новых Обнаружение SARS-CoV-2 с помощью ПЦР среди серопозитивных случаев морских пехотинцев не является незначительным (1 · 1 случай на человека в год) даже среди молодого и здорового населения. Эти результаты показывают, что в глобальном масштабе COVID-19 не обеспечивает почти универсального и длительного -постоянный защитный иммунитет, такой как корь ».
Она продолжила: «Необходимо приложить усилия для снижения риска передачи SARS-CoV-2 от молодых олигосимптомов. Результаты Летиции и др. Предполагают, что даже молодые люди с предыдущей инфекцией SARS-CoV-2 также должны быть мишенью для вакцинация, чтобы избежать плохо заметного источника передачи».