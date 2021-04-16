Десять причин, почему коронавирус передается по воздуху, а не через капли

Согласно новой оценке, опубликованной сегодня в медицинском журнале Lancet , существуют убедительные доказательства того, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, преимущественно передается по воздуху. Таким образом, меры общественного здравоохранения, которые не позволяют рассматривать вирус как преимущественно воздушно-капельный, оставляют людей без защиты и позволяют вирусу распространяться, по мнению шести экспертов из Великобритании, США и Канады, в том числе Хосе-Луиса Хименеса, химика из Кооперативного института исследований в г. Науки об окружающей среде (CIRES) и Университет Колорадо в Боулдере, пишет medicalxpress.com.
«Доказательств, подтверждающих передачу по воздуху, огромное количество, а доказательств, подтверждающих передачу через большие капли, практически не существует», - сказал Хименес. «Крайне необходимо, чтобы Всемирная организация здравоохранения и другие агентства общественного здравоохранения адаптировали свое описание передачи к научным данным, чтобы основное внимание при смягчении последствий было сосредоточено на сокращении передачи воздушно-капельным путем».
Группа экспертов во главе с Триш Гринхалгом из Оксфордского университета проанализировала опубликованные исследования и выделила 10 доказательств, подтверждающих преобладание маршрута полета по воздуху.
Вверху их списка: события суперраспространения, такие как вспышка хора Скагит, в результате которой 53 человека заразились от одного зараженного случая. Исследования подтвердили, что эти события нельзя адекватно объяснить тесным контактом или прикосновением к общим поверхностям или объектам.
Более того, скорость передачи SARS-CoV-2 в помещении намного выше, чем на открытом воздухе, и передача значительно снижается при вентиляции в помещении.
Команда выделила исследование, согласно которому тихая (бессимптомная или несимптомная) передача SARS-CoV-2 от людей, которые не кашляют и не чихают, составляет не менее 40 процентов всех случаев передачи. Эта бесшумная передача является ключевым способом распространения COVID-19 по миру, «поддерживая преимущественно воздушно-капельный способ передачи», согласно оценке. Исследователи также процитировали работу, демонстрирующую передачу вируса на большие расстояния между людьми в соседних номерах отелей; люди, которые никогда не были в присутствии друг друга.
В отличие от этого, команда не нашла доказательств того, что вирус легко распространяется через большие капли, которые быстро падают по воздуху и загрязняют поверхности.
«Мы смогли идентифицировать и интерпретировать очень сложные и специализированные статьи о динамике потоков жидкости и изоляции живых вирусов», - сказал ведущий автор Гринхалг. «Хотя некоторые отдельные документы были оценены как слабые, в целом доказательная база для передачи вируса воздушным путем обширна и надежна. Не должно быть дальнейших задержек с принятием мер по защите от такой передачи во всем мире».
Новая работа имеет серьезные последствия для мер общественного здравоохранения, направленных на смягчение последствий пандемии. Во-первых, «капельным мерам», таким как мытье рук и очистка поверхностей, хотя и не маловажно, следует уделять меньше внимания, чем воздушным мерам, которые касаются вдыхания инфекционных частиц, взвешенных в воздухе.
Если инфекционный вирус в основном передается по воздуху, кто-то потенциально может заразиться при вдыхании аэрозолей, образующихся, когда инфицированный человек выдыхает, говорит, кричит, поет или чихает. Таким образом, меры контроля за переносимостью воздуха включают вентиляцию, фильтрацию воздуха, уменьшение скопления людей и количества времени, которое люди проводят в помещении, ношение масок в помещении (даже если они находятся за пределами 6 футов или 2 метров от других людей), внимание к качеству и подгонке масок, а также более высокое качество. СИЗ для медицинского и другого персонала при работе с потенциально заразными людьми.
«Довольно удивительно, что кто-то все еще сомневается, является ли передача по воздуху основным путем передачи этого вируса», - сказала соавтор исследования профессор Кимберли Пратер, специалист по аэрозолям из Калифорнийского университета в Сан-Диего. «Только включив вдыхание аэрозолей как на близком, так и на большом расстоянии, мы сможем объяснить многочисленные вспышки внутри помещений, которые произошли по всему миру. Как только мы признаем, что этот вирус передается по воздуху, мы знаем, как его исправить. Есть много примеров мест, где оказались намного лучше, признав, что этот вирус с самого начала передается по воздуху. Мир должен последовать их примеру как можно скорее ».
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Профессор Дэвид Фисман, врач-эпидемиолог из Университета Торонто: «Критически важно, чтобы эксперты в области общественного здравоохранения работали совместно с учеными и инженерами, занимающимися аэрозолями. Установление аэрозольной передачи в качестве доминирующего способа передачи SARS-2 на самом деле является хорошей новостью, потому что у нас есть обширный опыт в снижении риска, связанного с аэрозолями. Но эти инструменты не будут использоваться до тех пор, пока у органов общественного здравоохранения не будет ясности относительно того, как распространяется это заболевание ».
Врач-инфекционист профессор Роберт Скули из Калифорнийского университета в Сан-Диего: «Если начать с понимания того, что вирус размножается в легких и выдыхается с каждым вдохом в различных размерах частиц, некоторые из которых могут перемещаться далеко за пределы магического 6-футовая завеса, установленная как предел для капель - и может сохраняться в плохо вентилируемых местах - неизбежно приходит к выводу, что стратегии общественного здравоохранения должны быть сосредоточены на тех, которые сокращают распространение респираторных патогенов по воздуху ».
Профессор Зейнеп Туфекчи, социолог из Университета Северной Каролины, Чапел-Хилл, сказала: «Важно, чтобы в общих рекомендациях для общественности объяснялись механизмы передачи и их относительная важность, а не акцентироваться на бинарных правилах типа« шесть футов », которые не применяют Таким же образом в разных контекстах. Даже по прошествии целого года мы все еще наблюдаем широко распространенную практику ненужных уровней очистки в ущерб общественному здоровью, использование оргстекла в помещении, которое далеко не обеспечивает достаточной защиты и, в зависимости от воздушных потоков, может даже быть противопоказаны, вместо внимания к вентиляции и рискам аэрозолей. Мы не можем исправить эту ситуацию без точного информирования общественности, чтобы люди чувствовали себя уполномоченными принимать решения, чтобы лучше защитить себя в различных контекстах, и корректировка руководящих принципов на глобальном уровне, чтобы они соответствовали лучшим имеющимся данным ».