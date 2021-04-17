«Работа у них такая — обещать»: Жители Бердска напомнили власти, что та обещала и не исполнила

После публикации статьи «Что обещала власть Бердска, но так и не исполнила за последние 5 лет», бердчане активно начали вспоминать все властные общения.
Напомним, что инициатором воспоминаний «хотелок» бердских чиновников стал Виталик, перечисливший то, чего не выполнила власть за последние годы. - Есть такая профессия - обещать. И наш мэр Шестернин в ней преуспевает. За 5 лет первого срока он раздавал обещания направо и налево, сейчас он продолжает это делать, - раскритиковал Виталик, назвав лишь часть неисполненного: велодорожки, выпуск «Мерседесов» и многое другое.
В комментариях к статье, горожане существенно расширили список.
Глас народа
Виктор, 10 апреля:
- Мост новый через речку Раздельную (Гумёнку), похоже не увидим!!!
Эрвин, 10 апреля
- Ну, а что тут такого? Глава города берет пример с президента. Работа у них такая - обещать. А не надеждой и верой ли жив человек? Глава пообещал - народ верит и живет мечтой. То что не сделал, так это дело десятое, можно новое обещание дать и опять у граждан надежда появилась. Так и живет страна, ничего тут страшного нет.
Аноним, 10 апреля:
- Что обещала, то и не сделала. Что за странные вопросы вы задаёте? Как будто у нас по другому бывает.
Аноним, 10 апреля:
- Тужика-то что вспоминать? Он уже три года как не работает. С новых замов пора уже спрашивать, те тоже только говорят.
Аноним, 10 апреля:
- А самый известный проект для повышения налогооблагаемой базы - крематорий для животных с организацией аж 1 рабочего места. Как можно забыть такое. Это был самый амбициозный проект нашего мэра, так бы оставил о себе несмываемую память на долгие годы.
Аноним, 10 апреля 2021:
- Гы-Гы-Гы. А за пять лет вообще что-то значимое в городе сделано? Ах да. За это время точно известно, что Первомайскую никогда не сделают. Набережную никогда не сделают. Строительство свалки точно не отменят. Теперь это можно уже не обещать и не делать.
Аноним, 10 апреля:
- Обещанного четыре года ждут!!!
аноним, 10 апреля:
- Типичные представители правящей партии — ОБЕЩАЛКИНЫ.
Гость, 10 апреля:
- Велодорожка, лыжня... Там даже за "Метелицей" скоро от лыжни одни коттеджи останутся! Да и свечки могут воткнуть - коммуникации же рядом.
777, 10 апреля:
- Тужик напомнил Остапа Бендера с Нью-Васюками?
Аноним, 10 апреля:
- Обещал по новой техеологии убирать снег с улиц, то есть не складировать на газоны. Прям- таки клялся, что с его приходом не будет снега. А только все наоборот - даже на площади устроил снегоотвал.
Гость, 10 апреля:
- А это и есть "новейшая технология", придуманная ещё Городецким: само растает!
аноним , 10 апреля:
- Сельхозрынок на Лелюха, который сам мэр открывал и обещал производителям места и торговлю. Через 3 месяца переделали в магазин ДНС. И нет в городе сельхозрынка. А ВЫ ПРО ОБЕЩАНИЕ, забудьте и все.
Аноним, 10 апреля:
- Театр обещал!
Гость, 10 апреля:
- Так есть же театр! Марионеток.
Николай, 10 апреля:
- Характерная черта современных руководителей - безответственно давать обещания. Мы знаем немало примеров, когда западные политики без принуждения подавали в отставку, если их обвиняют во вранье. Другое воспитание. Если он поступил недостойно, не сдержал слово, с ними никто не будет иметь дел (не рукопожатные). Пример нашим руководителям подает президент РФ (пенсионная реформа вопреки обещаниям, индексация пенсий военным пенсионерам и тд). Я всегда считал, что нам повезло с президентом РФ, но эти поступки его не украшают. Партии Государственной думы это вообще песня! Чем ближе выборы, тем всё больше депутатов похожих на Хаджу Насреддина, который обещал научить говорит ишака и читать коран!
Аноним, 10 апреля:
- А ещё он обещал объявить голодовку из-за строительства областной свалки. Но пока не похож на голодающего, даже наоборот.
Аноним, 10 апреля:
- Единственное, чего он ещё не обещал - так это каждой бабе по мужику, как Жириновский, но не расслабляемся, все ещё впереди.
Николай, 10 апреля:
- Известна цитата Василия Шукшина: "Если тебе удалось обмануть человека, это не значит, что он дурак. Это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь!".
Аноним, 11 апреля:
- Обещал привести в соответствие остановки автобусов. Обещал убрать базар возле «Меркурия». Обещал наказать за срубленные елки, там же.
Аноним, 11 апреля:
- Лучше бы он пообещал свалить из города, вот был бы праздник.
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