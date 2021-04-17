Новые данные по коронавирусу на 17 апреля в Бердске обнародовал оперштаб
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Новые данные по коронавирусу на 17 апреля в Бердске обнародовал оперштаб

3:17:374/17/2021
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Число новых случаев коронавируса снижается. Но за последние сутки у 113 бердчан взяли тест на инфекцию.

Суточный прирос зараженных коронавирусом в Бердске снижается

Оперативный штаб рассказал "Курьер. Среда. Бердск" о ситуации с коронавирусом в городе на 17 апреля. По официальным данным, в Бердске на субботу  под медицинским наблюдением находится 61 житель города.

За последние сутки у бердчан взяли 113 тестов на коронавирусную инфекции. Результаты анализов станут известны позже.

Опештаб сообщил, что за все время пандемии выздоровели и выписались 1579 пациентов.

За последние сутки в Бердске выявили 2 новых человека с положительным COVID 19.
Всего в городе на 17 апреля официально зарегистрировано 1673 случая коронавируса.

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