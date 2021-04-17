Новые данные по коронавирусу на 17 апреля в Бердске обнародовал оперштаб

Оперативный штаб рассказал "Курьер. Среда. Бердск" о ситуации с коронавирусом в городе на 17 апреля. По официальным данным, в Бердске на субботу под медицинским наблюдением находится 61 житель города.
За последние сутки у бердчан взяли 113 тестов на коронавирусную инфекции. Результаты анализов станут известны позже.
Опештаб сообщил, что за все время пандемии выздоровели и выписались 1579 пациентов.
За последние сутки в Бердске выявили 2 новых человека с положительным COVID 19.
Всего в городе на 17 апреля официально зарегистрировано 1673 случая коронавируса.