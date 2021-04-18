Степени поражения легких при коронавирусе: симптомы, последствия и влияние на смертность от заболевания

Основной удар при коронавирусе приходится на легкие, что приводит к вирусной пневмонии. О том, что происходит в это время в организме, степенях тяжести пневмонии и последствиях - в нашем материале.
В первые дни болезни коронавирус активно формируется в дыхательных путях, после чего попадает в легкие. В это время они под воздействием вируса начинают разрушаться из-за воспаления в дыхательной системе, образования микротромбов, снижения уровня кислорода в крови и газообмена, отека бронхиального дерева. В результате у больного развивается острый респираторный дистресс-синдром и прогрессирует пневмония. Риск развития острого респираторного дистресс-синдрома увеличивается, если у пациента есть диабет, ожирение и патологии печени. При этом степень влияния Covid-19 на организм зависит от его защитных функций и наличия или отсутствия хронических заболеваний.
Чтобы лучше оценивать объем поражения легких, была принята классификация вирусной пневмонии по степени тяжести:
КТ-0 —очаги воспаления и инфильтраты не выявлены, легкие “чистые”;
КТ-1 —поражение легких до 25%;
КТ-2 —поражение легких 25-50%;
КТ-3 —поражение легких 50-75%;
КТ-4 —поражение легких > 75%.
На возникновение пневмонии при коронавирусе указывают несколько симптомов. Например, стабильно высокая температура, которую не получается сбить более 3 дней, болезненность в грудной клетке, першение в горле, навязчивый сухой кашель. У некоторых такие признаки могут не проявляться на начальной стадии, но при этом легкие уже поражены. Причем бывают случаи, когда у молодых легкие поражаются, а у людей старше 65 - нет, потому что все зависит от особенной организма. При крепком иммунитете у человека возникает хорошая иммунная реакция, организм быстро справляется с поражением. Однако после тяжелых форм болезни могут возникнуть неприятные последствия - фиброз, рубцевание на месте пораженных клеток в легких, уменьшение их объема, нарушение дыхательной функции.
При этом даже после клинического выздоровления у больных коронавирусом могут оставаться признаки поражения легких. Они, в свою очередь, восстанавливаются долго, не ранее чем через два-три месяца после выздоровления. Если у человека нет вредных привычек, они могут вернуться в исходное состояние, как было до болезни. Врач-рентгенолог Александр Зебницкий рассказал “Курьер. Среда. Бердск” о влиянии степени поражения легких на смертность от коронавируса:
- Чем серьезнее степень тяжести, тем больше легочной ткани вовлечено в процесс. Из-за этого человеку сложнее дышать, нарушается функция дыхания. Чем больше легочное поражение, тем серьезнее и обширнее негативные процессы в них. Вообще, смертность от коронавируса не совсем связана с поражением в легких, хотя оно тоже влияет - люди просто начинают задыхаться, потому что им не хватает кислорода. Но, в основном, причина смертельных исходов - осложнения, присоединения вторичных инфекций, проблемы со свертываемостью крови, тромбоэмболия и т.д.
Степень поражения определяется с помощью компьютерной томографии (КТ). Она показывает состояние тканей, наличие жидкости в дыхательных путях, изменения в размерах и структуре органа.