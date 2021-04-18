Доходы за 2020 год показали Карелин и Городецкий, сенаторы от Новосибирской области

Стали известны доходы за 2020 год новосибирских сенаторов Владимир Городецкого и Александра Карелина. Они обнародовали декларации следом за президентом, министрами и депутатами Госдумы.
Карелин задекларировал за прошлый год доход в размере 8 486 650,70 рублей. А его супруга - 107 804,81 рублей. Сенатор и трижды олимпийский чемпион владеет семью участками земли, базой отдыха и пятью жилыми домами. У его супруги в собственности есть квартира. Кроме того, в пользовании у него два земельных участка и квартира, а жилой дом и надел - у его жены.
У Карелина обширный автопарк. Это ГАЗ 24 «Волга», ГАЗ М21 «Волга», Mercedes Benz S350 4MATIC, Mini Cooper S, Toyota Sequoia, два мотовездеходов MAX 800-HO CAN-AM и MAX 800-HO CAN-AM, мотоцикл Harley-Davidson Softail Standard, трицикл Ivanych и автоприцепа МЗСА 817711. Супруга сенатора ездит на Mercedes Benz G500 и Mini Cooper S.
Бывший до ухода в совет федерации губернатором Новосибирской области Городецкий показал годовой доход в 7 133 595,06 рублей. Его жена - 236 432,35 рублей. Они совместно владеют двум жилыми домами, двумя участками земли, квартирой и гаражом. В пользовании у супруги Городецкого есть садовый участок и Lexus RX-300.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первым о доходах за 2020 год отчитался Владимир Путин. Его годовой заработок составил 9,9 млн рублей. Премьер Михаил Мишустин задекларировал на 10 млн больше президента. А самым богатым министром оказался Денис Мантуров, глава Минпромторга. Он получил доход в прошлом году в размере 740 млн рублей, увеличив свой капитал с 2019 года более чем на 200 млн.
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