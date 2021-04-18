Красотка из Новосибирска получила корону и 50 тыс. рублей, став «Мисс Шерегеш-2021»

На российском горнолыжном курорте Шерегеш, который стал очень популярным, проходит фестиваль GrelkaFest. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 17 апреля здесь прошел массовый спуск лыжников и сноубордистов в купальниках, побивший прошлогодний рекорд по числу участников.
Молодежь со всей России съезжается в Кемеровскую область для того, чтобы принять участие в заезде в купальниках. После основной части мероприятия традиционно выбирается самая красивая девушка фестиваля.
В этом году титул «Мисс Шерегеш» присужден жительнице Новосибирска Светлане Сарычевой. 23-летняя красавица была награждена не только званием и короной, но и денежным призом в 50 000 рублей.
Светлана начала принимать участие в конкурсах красоты с 2018 года и сразу стала «Мисс Европа Плюс». Через год девушке досталась корона победительницы конкурса красоты в Новосибирске.
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