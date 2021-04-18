Красотка из Новосибирска получила корону и 50 тыс. рублей, став «Мисс Шерегеш-2021»
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Красотка из Новосибирска получила корону и 50 тыс. рублей, став «Мисс Шерегеш-2021»

4:58:144/18/2021Фото: sarychulya
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На фестивале GrelkaFest проводят конкурс красоты. Победила на этот раз 23-летняя Светлана Сарычева.

Светлана Сарычева стала "Мисс Шерегеш"

На российском горнолыжном курорте Шерегеш, который стал очень популярным, проходит фестиваль GrelkaFest. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 17 апреля здесь прошел массовый спуск лыжников и сноубордистов в купальниках, побивший прошлогодний рекорд по числу участников.

Молодежь со всей России съезжается в Кемеровскую область для того, чтобы принять участие в заезде в купальниках. После основной части мероприятия традиционно выбирается самая красивая девушка фестиваля.

В этом году титул «Мисс Шерегеш» присужден жительнице Новосибирска Светлане Сарычевой. 23-летняя красавица была награждена не только званием и короной, но и денежным призом в 50 000 рублей.

Светлана начала принимать участие в конкурсах красоты с 2018 года и сразу стала «Мисс Европа Плюс». Через год девушке досталась корона победительницы конкурса красоты в Новосибирске.

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