Жертвы коронавируса: Скончался 43-летний пациент за сутки на 18 апреля в Новосибирской области
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Жертвы коронавируса: Скончался 43-летний пациент за сутки на 18 апреля в Новосибирской области

6:23:524/18/2021Фото: Pixabay
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Всего в регионе зарегистрирован 40 191 заболевших. Среди них 2 384 ребенка. Скончались 1707 пациентов.

Новосибирская область продолжает бороться с коронавирусом

По данным оперативного штаба на 18 апреля, в Новосибирской области продолжается рост заболевших COVID-19.

На 72 человека стало больше среди тех, у кого тест показал положительный результат на коронавирус. Всего это 40 191 зарегистрированный случай. Среди них 2 384 ребенка.

Выздоровевшими считают себя 37 362 человека, причем 19 — за последние сутки.

За сутки в больницах скончались с подтвержденным диагнозом три мужчины возрастом 43, 62 и 72 года. Всего за время пандемии  в регионе зафиксировано 1707 летальных исходов у больных с коронавирусом.

В стационарах находятся 1 312 заразившихся, из них 9 детей.

Количество тестов, сделанных за весь период пандемии приближается к полутора миллионам — 1 476 102.

С симптомами ОРВИ в медицинские учреждения региона обратились 2 305 человек за сутки.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа в Бердске выявили 2 новых случая коронавируса. Всего в городе зарегистрировано 1657 заболевших.

 

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