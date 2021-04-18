Уголовное дело о гибели пяти подростков в страшном ДТП в Новочеркасске возбудил СК

Уголовное дело, возбужденное в органах полиции по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), передано для дальнейшего расследования в следственные органы СУ СК России по Ростовской области, сообщает СК РФ.
По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествиях будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.
18 апреля 2021 года в г. Новочеркасске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в котором находились шесть несовершеннолетних. Пять из них погибли, еще один находится в больнице. Как ранее писал Курьер.Среда.Бердск, за рулем автомобиля находился 14-летний мальчик, все его пассажиры были приблизительно такого же возраста - 13-15 лет. Автомобиль влетел в дерево. Ход и результаты расследования данного уголовного дела поставлены Председателем СК России на личный контроль.