Уголовное дело о гибели пяти подростков в страшном ДТП в Новочеркасске возбудил СК
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Уголовное дело о гибели пяти подростков в страшном ДТП в Новочеркасске возбудил СК

9:51:074/18/2021Фото: СК РФ
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За рулем автомобиля находился 14-летний мальчик, все его пассажиры были приблизительно такого же возраста - 13-15 лет.  Автомобиль влетел в дерево. 

Пять детей погибли в ДТП в Ростовской области

Уголовное дело, возбужденное в органах полиции по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), передано для дальнейшего расследования в следственные органы СУ СК России по Ростовской области, сообщает СК РФ.

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествиях будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.

18 апреля 2021 года в г. Новочеркасске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в котором находились шесть несовершеннолетних. Пять из них погибли, еще один находится в больнице. Как ранее писал Курьер.Среда.Бердск, за рулем автомобиля находился 14-летний мальчик, все его пассажиры были приблизительно такого же возраста - 13-15 лет.  Автомобиль влетел в дерево. Ход и результаты расследования данного уголовного дела поставлены Председателем СК России на личный контроль.

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ДТПпятеро подростков погибли
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