Засосало в яму с глиной 12-летнего мальчика в Бердске

Спасли мальчика, увязшего в грязи спасатели Бердска.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин, инцидент произошел 17 апреля в микрорайоне Южном Бердска.
- В 17: 14 поступила информация от родителей 12-летнего мальчика о том, что на пересечении улиц Возрождения и Купца Горохова ребенок провалился в яму с глиной по пояс. Самостоятельно выбраться не мог. Спасатели при помощи шанцевого инструмента извлекли ребенка и передали его родственникам,- рассказал Сергей Козин сегодня, 19 апреля.
Также стало известно, что родственники отказались от оказания медицинской помощи ребенку. Он в ней не нуждался.
Напомним, что случай о попадании ребенка в яму с грязью в Бердске далеко не единственный. Так, например, в разрытом коммунальщиками дворе у дома №18 по ул. Вокзальной 5-летний ребенок провалился в яму и повредил себе ногу. Ситуацией заинтересовались не только в местной мэрии, но и в правительстве Новосибирской области.
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