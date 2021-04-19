Арестованного застрелили при попытке побега в Центральном суде Новосибирска. Подробности трагедии

Убили 35-летнего обвиняемого в Центральном суде Новосибирска сегодня, 19 апреля. Об этом сообщил известный новосибирский общественник Виктор Сорокин в социальных сетях.
Как стало известно, преступник удерживал сотрудника конвоя, угрожал применением насилия и требовал свободы.
Как утверждает общественник, все присутствующие на судебном заседании были взяты в заложники.
- Говорят, что убит обвиняемый, - указал Виктор Сорокин в посте.
После случившегося пострадавшему-обвиняемому была вызвана бригада скорой помощи, но мужчина от полученного ранения успел скончаться на месте.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию "Курьер. Среда. Бердск" прокомментировали следующим образом:
- Сегодня во дворе здания Центрального районного суда города Новосибирска задержанный по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предпринял попытку побега из-под стражи. Полицейским-конвойным для предотвращения побега было принято решение открыть огонь из табельного оружия. От полученного ранения задержанный скончался в карете скорой медицинской помощи. По данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки,- сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.