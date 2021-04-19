Арестованного застрелили при попытке побега в Центральном суде Новосибирска. Подробности трагедии
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Арестованного застрелили при попытке побега в Центральном суде Новосибирска. Подробности трагедии

1:18:414/19/2021,Алина БуроваФото: Виктора Сорокина
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От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте. Присутствующих на заседании взяли в заложники.

На месте происшествия работает Росгвардия и бригада скорой помощи

Убили 35-летнего обвиняемого в Центральном суде Новосибирска сегодня, 19 апреля. Об этом сообщил известный новосибирский общественник Виктор Сорокин в социальных сетях.

Как стало известно, преступник удерживал сотрудника конвоя, угрожал применением насилия и требовал свободы.

Как утверждает общественник, все присутствующие на судебном заседании были взяты в заложники.

- Говорят, что убит обвиняемый, - указал Виктор Сорокин в посте.

После случившегося пострадавшему-обвиняемому была вызвана бригада скорой помощи, но мужчина от полученного ранения успел скончаться на месте.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ситуацию "Курьер. Среда. Бердск" прокомментировали следующим образом:

- Сегодня во дворе здания Центрального районного суда города Новосибирска задержанный по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предпринял попытку побега из-под стражи. Полицейским-конвойным для предотвращения побега было принято решение открыть огонь из табельного оружия. От полученного ранения задержанный скончался в карете скорой медицинской помощи. По данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки,- сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области

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