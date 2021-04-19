Пациент 43 лет скончался от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 18 апреля
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Пациент 43 лет скончался от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 18 апреля

2:20:114/19/2021Фото: pixabay
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В отделениях реанимации находятся 67 человек, а на ИВЛ 12 сибиряков.

Коронавирус не отступает
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал новые данные о зараженных за сутки на 18 апреля. С момента начала пандемии зарегистрировано 40 191 зараженных коронавирусом, а за последние сутки - 72. При этом 37 362 пациентов выздоровели, за последние сутки - 19.

Из жизни ушли 3 пациента - мужчины в возрасте 43 года, 62 года, 72 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 707 человек. В отделениях реанимации находятся 67 человек, а на ИВЛ 12 сибиряков.


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