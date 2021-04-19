"Будто смерть свою искала": В погребе дома нашли дочку заслуженного воспитателя с 8 ножевыми ранениями в селе под Искитимом
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"Будто смерть свою искала": В погребе дома нашли дочку заслуженного воспитателя с 8 ножевыми ранениями в селе под Искитимом

4:48:254/19/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Преступник тщательно скрыл следы преступления и вымыл пол. Односельчане предполагают, что, возможно, в подвал женщину поместили еще живой. "У нее лицо было такое, что она мучилась," - рассказала местная жительница.

В общежитии произошло убийство
В общежитии произошло убийство

Местных жителей повергла в шок новость об убийстве молодой женщины в селе Лебедевка Искитимского района.

По информации жителей села, убийство произошло в общежитии по ул. Комсомольской. У погибшей Натальи остался 11-летний сын. Именно он вместе со своей бабушкой и обнаружил тело матери.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" жительница Лебедевки Светлана (имя изменено - прим. ред.), тело женщины убийца поместил в погреб, чтобы скрыть следы преступления. Очевидно, что до совершения расправы с Натальей, вместе они изрядно поконфликтовали.

- Убийство произошло во вторник или среду. Родственники звонили ей на телефон, но Наталья не отвечала, тогда они пошли в общагу. В комнате было чисто, следов насилия не было, все вымыто. Тогда сын Натальи сказал бабушке: "А ну-ка, давай погреб откроем". Открыли, а она там сидит. Лицо все в крови. На теле было 8 ножевых ранений. Как только ее подняли - хлынула кровь. Возможно, что в погреб ее еще живой "усадили". У нее лицо было такое, что она мучилась,- поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Светлана 19 апреля.

Односельчанка заявила, что в день трагедии погибшая была замечена в селе, покупая алкоголь. Его она распивала наравне со своими собутыльниками.

- Мы видели, как она ходила за "выпивоном". По подозрению в убийстве задержали мужчину и женщину. Женщину вроде бы отпустили, а мужчину нет. Он сидит и не сознается, - рассказала жительница Лебедевки.

Светлана рассказала, что у погибшей Натальи была сестра. Свою жизнь она закончила тоже неблагополучно.

- У нее муж и сестра тоже умерли от пьянки. У последней остались двое детей. Наталья тоже будто смерть свою искала. Пьянка до добра не доводит. Попей-ка родимую. Вместе с сестрой раньше они очень долго выпивали. При том, у них мама была заслуженным воспитателем, а две дочки вот так вот получилось, что алкашками стали. Не дай боже такого никому. Страшное дело,- произнесла односельчанка погибшей.

Также стало известно, что допрос жителей общежития, где произошло убийство, продолжался несколько часов. Здание оцепляли.

В СК России по Новосибирской области подтвердили, что драка произошла во время распития спиртных напитков.

- Возбуждено уголовное дело по факту убийства по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый задержан. Совместно с потерпевшей распивал спиртное. Расследование уголовного дела продолжается,- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ подполковник юстиции Анастасия Кулешова сегодня, 19 апреля.

Напомним, как сообщали ранее очевидцы события, человек в селе Лебедевка упал в погреб и свернул себе шею. Об убийство не шло и речи.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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