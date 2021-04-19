"Будто смерть свою искала": В погребе дома нашли дочку заслуженного воспитателя с 8 ножевыми ранениями в селе под Искитимом

Местных жителей повергла в шок новость об убийстве молодой женщины в селе Лебедевка Искитимского района.
По информации жителей села, убийство произошло в общежитии по ул. Комсомольской. У погибшей Натальи остался 11-летний сын. Именно он вместе со своей бабушкой и обнаружил тело матери.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" жительница Лебедевки Светлана (имя изменено - прим. ред.), тело женщины убийца поместил в погреб, чтобы скрыть следы преступления. Очевидно, что до совершения расправы с Натальей, вместе они изрядно поконфликтовали.
- Убийство произошло во вторник или среду. Родственники звонили ей на телефон, но Наталья не отвечала, тогда они пошли в общагу. В комнате было чисто, следов насилия не было, все вымыто. Тогда сын Натальи сказал бабушке: "А ну-ка, давай погреб откроем". Открыли, а она там сидит. Лицо все в крови. На теле было 8 ножевых ранений. Как только ее подняли - хлынула кровь. Возможно, что в погреб ее еще живой "усадили". У нее лицо было такое, что она мучилась,- поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Светлана 19 апреля.
Односельчанка заявила, что в день трагедии погибшая была замечена в селе, покупая алкоголь. Его она распивала наравне со своими собутыльниками.
- Мы видели, как она ходила за "выпивоном". По подозрению в убийстве задержали мужчину и женщину. Женщину вроде бы отпустили, а мужчину нет. Он сидит и не сознается, - рассказала жительница Лебедевки.
Светлана рассказала, что у погибшей Натальи была сестра. Свою жизнь она закончила тоже неблагополучно.
- У нее муж и сестра тоже умерли от пьянки. У последней остались двое детей. Наталья тоже будто смерть свою искала. Пьянка до добра не доводит. Попей-ка родимую. Вместе с сестрой раньше они очень долго выпивали. При том, у них мама была заслуженным воспитателем, а две дочки вот так вот получилось, что алкашками стали. Не дай боже такого никому. Страшное дело,- произнесла односельчанка погибшей.
Также стало известно, что допрос жителей общежития, где произошло убийство, продолжался несколько часов. Здание оцепляли.
В СК России по Новосибирской области подтвердили, что драка произошла во время распития спиртных напитков.
- Возбуждено уголовное дело по факту убийства по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый задержан. Совместно с потерпевшей распивал спиртное. Расследование уголовного дела продолжается,- рассказала "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ подполковник юстиции Анастасия Кулешова сегодня, 19 апреля.
Напомним, как сообщали ранее очевидцы события, человек в селе Лебедевка упал в погреб и свернул себе шею. Об убийство не шло и речи.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.
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