10 000 рублей на каждого ребенка и индексация пенсий работающим: О каких мерах соцпомощи объявит Путин в послании 21 апреля 2021

Уже через день Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Как известно, в послании президент определяет векторы развития страны, направленные на улучшение жизни россиян. Глава государства дает конкретные поручения правительству и губернаторам с тем, чтобы повысить качество жизни людей, ускорить темпы экономического роста.
В 2021 году послание Федеральном собранию Владимир Путин озвучит 21 апреля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Оно будет посвящено постковидному выходу из кризиса, мерам социальной и экономической поддержки. Более того, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь пойдет о «системных мерах поддержки».
Не исключено, что лидер нации объявит о новых выплатах семьям с детьми и индексации пенсий работающим пенсионерам. Это то, что особенно ждут граждане России. Впрочем, представить Кремля заявил, что текст послания может оказаться самым неожиданным даже для министров. Владимир Путин, по словам Пескова, сам пишет текст, обдумывает «до последней минуты» послание, с которым потом выступает перед депутатами Госдумы, сенаторами, членами правительства, губернаторами и спикерами региональных парламентов.
Борьба с бедностью
Напомним, что прошлогоднее послание, которое Путин огласил 15 января 2020 года, было посвящено повышению уровня доходов граждан страны, зарплат, пособий — одним словом, борьбе с бедностью. В ковидный год президент РФ накануне выступления пред Федеральным собранием выразил беспокойство обнищанием большого количества россиян. Поэтому в послании озвучил ряд решений.
- По разным оценкам, порядка 70–80% семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. Какие решения мы уже приняли? С января текущего (2020 — прим. ред.) года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тыс. рублей на одного ребенка в месяц. Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации – теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Все это существенная поддержка. Но вот я о чем подумал, и, думаю, вы это тоже понимаете: когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами. Это, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить. Тем более хорошо понимаю, что, пока дети не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком. Мы с вами хорошо знаем по своим детям, по своим внукам. Ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Причем уже с 1 января 2020-го, - сказал Путин в послании.
И далее подробно объяснил, кого затронет эта мера, и как она должна действовать, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Эти пункты послания были выполнены — деньги на детей выплачивали. Более того, с 2021 года пересмотрели порядок назначения пособия на детей от 3 до 7 лет в зависимости от дохода семьи — 50, 75 или 100% доплаты прожиточного минимума.
Не исключено, что в послании-2021 глава государства расширит детские выплаты, определит новых получателей пособий. В Госдуме звучали предложения по выплате на всех детей до 18 лет по 10 тыс. рублей ежемесячно. Родители, получившие 20 тыс. рублей в июне и июле прошлого года в виде единовременной выплаты, надеются, что эта практика будет продолжена. И собираются внимательно слушать послание президента.
Возможно, Владимир Путин упомянет и работающих пенсионеров. Они ждут индексации пенсий с 2016 года. Сейчас некоторые фракции Госдумы активно продвигают законопроект на эту тему, предлагая несколько вариантов повышения пенсий тем, кто продолжает трудиться, уйдя на заслуженный отдых. Но в марте 2021 года, Дума в очередной раз отклонила законопроект под предлогом нехватки денег в федеральном бюджете.
Поэтому теперь уповают на послание президента, с которым он выступит 21 апреля и которое будет посвящено в том числе мерам социальной поддержки нуждающихся в этом россиян.
Справка
Послание президента Федеральному собранию - это ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и обеих палат парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, на финальной стадии - лично президентом, но обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.
В 2019 году Путин выступал с посланием 20 февраля, в 2020-м — 15 января, в 2021-м — 21 апреля.
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