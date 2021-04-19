Новые подробности убийства арестованного при побеге в Центральном суде Новосибирска раскрыл СК
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Новые подробности убийства арестованного при побеге в Центральном суде Новосибирска раскрыл СК

3:14:224/19/2021Фото: 2ГИС
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В отношении 35-летнего преступника возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Инцидент произошел 19 апреля
Инцидент произошел 19 апреля

Инцидент в Центральном суде Новосибирска повлек уголовное дело, но в отношении убитого арестанта, который замыслил побег. Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего следственно-арестованного в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

- По версии следствия, 19 апреля 2021 года в утреннее время следственно-арестованный при его конвоировании в Центральный районный суд города Новосибирска для участия в судебном заседании при рассмотрении вопроса о продлении ему срока содержания под стражей, находясь в кузове служебной автомашины УМВД России по городу Новосибирску, припаркованной к служебному входу суда, напал на полицейского, повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца вследствие вмешательства других сотрудников полиции, - сообщила Кулешова.


Отмечается, что в настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, а расследование продолжается.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 19 апреля во дворе здания Центрального районного суда города Новосибирска задержанный по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предпринял попытку побега из-под стражи. Полицейским-конвойным для предотвращения побега было принято решение открыть огонь из табельного оружия. От полученного ранения задержанный скончался в карете скорой медицинской помощи. По данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки,- сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области


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