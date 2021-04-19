Бойцовская собака напала на мать с ребенком и чуть не загрызла пса. Смотрите видео
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Бойцовская собака напала на мать с ребенком и чуть не загрызла пса. Смотрите видео

11:05:424/19/2021Фото: pixabay.com
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По словам соседей, хозяин опасных животных никогда не надевает на своих питомцев намордник и часто отпускает с поводка. 

Бойцовская собака напала на мать с ребенком в Москве

Бойцовских собак "отпустил порезвиться" на улицу их хозяин. В итоге дна из них напала на молодую женщину, гулявшую с ребенком и собакой. Агрессивна собака чуть не разорвала другого пса. Его отбили местные жители.

Как сообщает Readovka в своем Telegram-канале, происшествие случилось в ЖК "Саларьево" в Москве.

На видео, попавшем в сеть, запечатлено, как бойцовская собака пыталась напасть на других псов, гулявших с собаками на поводке. Вскоре подошел хозяин и увел бойцовских собак. По словам соседей, он никогда не надевает на своих питомцев намордник и часто отпускает с поводка.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" собака разорвала щеку 5-летнему мальчику в Бердске 18 апреля. Ребенок после операции находится в больнице. Известно, что пес сорвался с цепи и укусил ребенка за лицо.

СК проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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собаказагрызланапала
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