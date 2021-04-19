Бойцовская собака напала на мать с ребенком и чуть не загрызла пса. Смотрите видео

Бойцовских собак "отпустил порезвиться" на улицу их хозяин. В итоге дна из них напала на молодую женщину, гулявшую с ребенком и собакой. Агрессивна собака чуть не разорвала другого пса. Его отбили местные жители.
Как сообщает Readovka в своем Telegram-канале, происшествие случилось в ЖК "Саларьево" в Москве.
На видео, попавшем в сеть, запечатлено, как бойцовская собака пыталась напасть на других псов, гулявших с собаками на поводке. Вскоре подошел хозяин и увел бойцовских собак. По словам соседей, он никогда не надевает на своих питомцев намордник и часто отпускает с поводка.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" собака разорвала щеку 5-летнему мальчику в Бердске 18 апреля. Ребенок после операции находится в больнице. Известно, что пес сорвался с цепи и укусил ребенка за лицо.
СК проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.