"Уже и Путину писали": Заставит закатать в асфальт дороги села под Искитимом после застрявшей в грязи "скорой" мама задыхающейся 9-месячной малышки

Проводят проверку дорог в селе Лебедевка Искитимского района следователи региона после дела с застрявшим в грязи автомобилем скорой помощи.
- Процессуальное решение не принято. Проводится проверка,- рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ подполковник юстиции Анастасия Кулешова 19 апреля.
Отметим, что проверка следователями состояния дорог ведется с 15 апреля.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 9-месячной жительнице Лебедевки стало плохо 15 апреля. У малышки начался приступ удушения из-за аллергической реакции. "Скорая" на вызов приехала очень быстро, но заблудилась из-за неправильной нумерации домов и застряла в болоте с грязью. Спас малышку односельчанин ранее работавший медиком. Он поставил задыхающейся девочке гормональный препарат, аккуратно рассчитав дозу. Когда врачи "скорой", освободились из грязевого плена при помощи соседских машин и все-таки приехали, ребенка вместе с мамой забрали в Искитимскую городскую больницу. На сегодняшний день на месте грязевого болота стоит запрещающий знак с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем. Заместитель главы администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Андрей Заковряшин рассказал "Курьер. Среда. Бердск" 16 апреля, что постановка знака - это временная мера. Работы по ощебенению дорог будут проведены с помощью областных средств. Как утверждает Андрей, бригаде скорой помощи можно было объехать грязевое месиво, но мать 9-месячной девочки Юлия утверждает обратное.
Жительница Лебедевки вчера, 19 апреля рассказала, что подъехать в микрорайон Молодежный по асфальту невозможно, кругом одна грязь, да и асфальта тут и в принципе нет.
- В самой Лебедевке есть асфальтовое покрытие, а в новом микрорайоне Молодежный, который начал строиться в 2010-2011 годах, его нет. Я здесь живу второй год. Участки распроданы, газ проведен и то не везде. Ради воды люди сами бурят скважины. Только последние два года администрация начала грейдер отправлять к нам и чистить снег. Если 3-4 раза за зиму трактор пару улиц почистит, то это уже хорошо. В проулках люди сами дорогу чистят, чтобы на машинах проехать. Летом грязь более-менее подсыхает. Администрация прекрасно все понимает, а тут не предугадали. Когда земля подсыхает, тогда и пускают грейдер. Он снимает верхний слой. Еще 1-2 машины ПГС закажут и на этом все. Одна машина в 7 тысяч обходится. Люди и Путину уже писали, и телевидение вызывали. Это вопрос стал намертво. Ничего и никуда не движется. В прошлом году я сама лично дважды собирала средства на расчистку дороги и засыпку. Были проведены масштабные мероприятия и ими все остались довольны. Но сейчас случился казус. Я бы никогда не подумала, что такое может произойти со мной. Я только говорить могла администрации села, что такое может случиться, но то что со мной - я бы никогда не подумала. Сегодня нас выписали с дочкой из больницы,- поведала "Курьер. Среда. Бердск" мать девочки на вызов к которой спешили медики.
Мать 9-месячного ребенка отметила, что спускать "на тормоза" вопрос об ужасных дорогах в Лебедевке не намерена.
- По этому вопросу я буду обращаться в прокуратуру,- заявила Юлия.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.
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