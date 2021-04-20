Анатолий Пронюшкин назначен новым директором КБУ Бердска с 20 апреля 2021
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Анатолий Пронюшкин назначен новым директором КБУ Бердска с 20 апреля 2021

9:44:554/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пронюшкин уже приступил к обязанностям, но с испытательным сроком в 3 месяца.

Новый директор КБУ уже назначен
Новый директор КБУ уже назначен

С сегодняшнего дня, 20 апреля, назначен новый директор КБУ Бердска. Им стал Анатолий Пронюшкин. Глава Бердска Евгений Шестернин уже представил нового управленца коллегам. Пронюшкин приступил к обязанностям с 20 апреля, но с испытательным сроком в 3 месяца.

Уже известно, что новому директору КБУ Бердска 61 год. Ранее от 22 года работал на ТЭЦ-2. Также он 10 лет трудился заместителем исполнительного директора фонда модернизации ЖКХ, а с 2019 года работал заместителем директора по коммерческой деятельности УЭВ в Бердске.

Стоит отметить, что в 2012 году Пронюшкин попытался стать вице-мэром Бердска по ЖКХ. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", экс-директор КБУ Олег Новичонок переехал на ПМЖ в Москву.

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назначениедиректор КБУ
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