Долги в 60 млн рублей "выбивают" мэрия и КБУ с должников Бердска
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Долги в 60 млн рублей "выбивают" мэрия и КБУ с должников Бердска

1:41:234/20/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Как рассказал глава города Евгений Шестернин, за 2020 год направлено 1200 судебных приказов и исковых заявлений. Взыскано 31% задолженности. Встречи с должниками проводятся в плановом режиме, но почему же не платят?

У бердчан проблемы с оплатой "коммуналки"

Огромные долги насчитываются у жителей Бердска перед МУП КБУ. Об этом глава администрации Евгений Шестернин рассказал на заседании совета депутатов Бердска.

- В 2020 году для урегулирования кредиторской задолженности согласования графиков платежей КБУ проводит плановые встречи с основными кредиторами. При необходимости, совещания проходят с учетом администрации. В 2021 году согласованы графики платежей с основными кредиторами. Для решения вопросов дебиторской задолженности за потребление ресурсов, согласование графика его погашения проводится с приглашением дебиторов, как физических, так и юридических лиц. Это дало возможность за 2020 год направить 1200 судебных приказов, исковых заявлений на сумму 60 млн рублей. Взыскан 31% задолженности,- сообщил мэр Шестернин 15 апреля.

Также глава администрации ответил на вопрос:" Планируется ли возобновить работу наблюдательного совета при МУП КБУ?"

- Так как рассмотрение вопроса о финансово-хозяйственной деятельности КБУ проводит, кроме экономической комиссии решенной советом депутатов города, а сейчас еще создана рабочая группа по вопросам теплоснабжения, то речь об упразднении совета не идет,- отметил Евгений Анатольевич.

Напомним, что сегодня, 20 апреля на должность директора МУП КБУ назначен 61-летний Анатолий Пронюшкин. В 2012 году Пронюшкин попытался стать вице-мэром Бердска по ЖКХ. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", экс-директор КБУ Олег Новичонок переехал на ПМЖ в Москву.

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