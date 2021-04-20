Обь прощается с 6-летним Максимом Федоровым. Мальчик утонул в реке Власиха
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Обь прощается с 6-летним Максимом Федоровым. Мальчик утонул в реке Власиха

12:19:414/20/2021Фото: Из группы в "Вконтакте" "Город Обь онлайн"
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На похоронах малыша не только близкие и родные мальчика, но и весь город. Пришедшие проститься не могут сдержать слез. Родители Максима находятся в глубоком трауре.

Мальчика не стало 15 апреля
Мальчика не стало 15 апреля

Вся Новосибирская область сегодня, 20 апреля, прощается с утонувшим в реке Власиха 6-летнима Максимом Федоровым. На похоронах малыша не только близкие и родные мальчика, но и весь город. Пришедшие проститься не могут сдержать слез. Родители Максима находятся в глубоком трауре. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 6-летний мальчик пропал 15 апреля. Его видели в последний раз на берегу речки, мальчик хотел забрать свой мяч.

Поиски ребенка не заканчивались до воскресенья 18 апреля. Водолазы и правоохранители нашли тело ребенка благодаря снижению уровня воды.

- По обоим случаям с детьми на воде идет проверка, следственные действия еще не закончены. Делать окончательные выводы сейчас преждевременно. На реке Власиха натянуты предупредительные ленты. Установка ограждения потребует времени, сейчас мы прорабатываем эту возможность. На пешеходной дорожке у Чкалова, 44 перила восстановят в самое кратчайшее время, - написала власть города.

Горожане требуют отставки главы Оби, ведь оградить опасную речку можно было и раньше.

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обьутонул мальчикрека Власиха
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От редакции

Выражаем глубокие соболезнования семье Максима и родным.

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