В России на ИВЛ скончались 75% пациентов с коронавирусом

Более 75% пациентов с коронавирусом в России скончались после процедуры искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. По его словам, при этой процедуре происходили баротравмы, пневмоторекс, подкожная эмфизема.
-По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше 75%, — сказал Авдеев на общем собрании отделения медицинских наук РАН.
Отмечается, что смертность пациентов на ИВЛ составляла 76,5%, на неинвазивной вентиляции легких — 36,8%, а при подаче кислорода — 10%.
Сергей Авдеев подчеркнул, что сегодня лучше применять «другую тактику респираторной поддержки».