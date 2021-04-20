В России на ИВЛ скончались 75% пациентов с коронавирусом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В России на ИВЛ скончались 75% пациентов с коронавирусом

1:28:324/20/2021Фото: pixabay
0

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что при этой процедуре происходили баротравмы, пневмоторекс, подкожная эмфизема. 

Пациенты умирают от коронавируса
Пациенты умирают от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
Зараженных коронавирусом 8 589 россиян выявили за сутки на 19 апреля

Зараженных коронавирусом 8 589 россиян выявили за сутки на 19 апреляКоронавирус в Новосибирской области: Данные за сутки на 19 апреляЕщё 1560 новости

Более 75% пациентов с коронавирусом в России скончались после процедуры искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. По его словам, при этой процедуре происходили баротравмы, пневмоторекс, подкожная эмфизема.

-По усредненным российским данным, летальность на фоне ИВЛ составляла свыше 75%, — сказал Авдеев на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Отмечается, что смертность пациентов на ИВЛ составляла 76,5%, на неинвазивной вентиляции легких — 36,8%, а при подаче кислорода — 10%.
Сергей Авдеев подчеркнул, что сегодня лучше применять «другую тактику респираторной поддержки».

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смертьИВЛпациенты с коронавирусом
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Страшная статистика?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскБердские депутаты Заксобрания Зоя Родина, Ирина Диденко и Валерий Бадьин показали доходы за 2020 год. Кто самый богатый народный избранник в регионе?
    2:05:19 4/20/2021
    Бердские депутаты Заксобрания Зоя Родина, Ирина Диденко и Валерий Бадьин показали доходы за 2020 год. Кто самый богатый народный избранник в регионе?
    В Москве девушка упала с Большого Каменного моста из-за селфи
    1:48:59 4/20/2021
    В Москве девушка упала с Большого Каменного моста из-за селфи
    БердскОтчим швырнул 6-летнего пасынка на пол: Медики облбольницы лечили голову ребенка из Бердска 8 суток
    1:47:08 4/20/2021
    Отчим швырнул 6-летнего пасынка на пол: Медики облбольницы лечили голову ребенка из Бердска 8 суток
    БердскДолги в 60 млн рублей "выбивают" мэрия и КБУ с должников Бердска
    1:41:23 4/20/2021
    Долги в 60 млн рублей "выбивают" мэрия и КБУ с должников Бердска
    В России на ИВЛ скончались 75% пациентов с коронавирусом
    1:28:32 4/20/2021
    В России на ИВЛ скончались 75% пациентов с коронавирусом
    Женщина родила родному брату племянницу
    1:13:37 4/20/2021
    Женщина родила родному брату племянницу
    Девочка приказала толпе 9-классников избить школьника. Мама жертвы рассказала детали нападения
    1:02:26 4/20/2021
    Девочка приказала толпе 9-классников избить школьника. Мама жертвы рассказала детали нападения
    БердскПеренесли срок начала дачных перевозок из-за плохих дорог в загородные СНТ Бердска: Компания «СВ-Автолайн» ждет разрешения
    12:42:57 4/20/2021
    Перенесли срок начала дачных перевозок из-за плохих дорог в загородные СНТ Бердска: Компания «СВ-Автолайн» ждет разрешения
    Посол США уедет из России, если его "заставят"
    12:35:33 4/20/2021
    Посол США уедет из России, если его "заставят"
    Обь прощается с 6-летним Максимом Федоровым. Мальчик утонул в реке Власиха
    12:19:41 4/20/2021
    Обь прощается с 6-летним Максимом Федоровым. Мальчик утонул в реке Власиха