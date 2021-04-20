Пенсионер Колбасов признался в убийстве пожилого постояльца пансионата ветеранов труда в Бердске

Очень быстро закончится судебный процесс по делу об убийстве постояльца пансионата ветеранов труда в Бердске. На скамье подсудимых пенсионер Николай Колбасов, которому инкриминируют ч. 1 ст. 105 УК РФ. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце января он несколько раз ударил ножом соседа, который впоследствии скончался.
Уголовное дело поступило в Бердский городской суд 12 апреля. И уже на первом судебном заседании под председательством судьи Татьяны Васюхневич 20 апреля Колбасов признал свою вину. - Сегодня в процессе уже дошли до судебных прений. Они назначены на 26 апреля, - уточнила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.
Примечательно, что сторону потерпевшего представляет нынешний директор бердского пансионата ветеранов труда им. Калинина Василий Гоманков.
Напомним, что получивший несколько ножевых ранений 60-летний постоялец умер через 22 дня в больнице. Ссора между пенсионерами произошла еще 28 января 2021 года. Один из них схватил нож и вонзил его оппоненту прямо в сердце. Медики боролись за его жизнь, но 17 февраля он скончался.
Напавший с ножом 63-летний обитатель пансионата сам пришел в отдел МВД по Бердску и написал явку с повинной.
Это не первый трагический случай в бердском доме престарелых. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сейчас идет процесс по факту смерти 77-летнего Геннадия Бакулина. Он еще в октябре 2018 года выпал из окна одного из корпусов и скончался, пролежав несколько месяцев в реанимации. За это судят медсестру Татьяну Мащенко (статья «оставление в опасности») и экс-директора пансионата Василия Молодавского (статья «халатность»). Процесс будет долгим, поскольку только сторона обвинения заявила 50 свидетелей.
В основном поножовщина в бердском доме престарелых происходит в психоневрологическом отделении, которое расположено далеко за пределами основного здания пансионата. Там люди работают на свиноферме. И, бывает, жалуются на условия проживания.
Справка
Статья 105 УК РФ - убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.