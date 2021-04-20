Кандидаты могут идти на выборы за иностранные деньги на особых условиях: Путин подписал закон
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кандидаты могут идти на выборы за иностранные деньги на особых условиях: Путин подписал закон

7:33:104/20/2021Фото: Справедливое решение?
0

Кроме того, закон уточняет перечень граждан и организаций, не имеющих права участвовать в каких-либо выборах на территории России.

Ближайшие выборы пройдут в Бердске 19 сентября 2021 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об участии физлиц-иноагентов в выборах. По новому закону они должны обозначать свой статус на всей агитационной продукции. Если кандидат использует на выборах иностранные деньги и признан иноагентом, он обязан о этом известить избирателей. То же касается и пожертвований в избирательны фонд кандидата  - иноагент должен обозначить это в платежке.

Согласно документу, опубликованному 20 апреля на официальном портале правовой информации физлицо-иноагент обязан уведомлять о своем статусе на всех этапах выборов, начиная с заявления, а также на листах для сбора подписей и всех агитках.

Кроме того, закон уточняет перечень граждан и организаций, не имеющих права участвовать в каких-либо выборах на территории России. Это иностранные СМИ, признанные иноагентами, юридические лица с участием таких средств массовой информации, а также незарегистрированные общественные организации.

Если в какой-либо партии окажется кандидат из числи иноагентов, она должна сообщать об этом объявлением не менее 15% площади агитации.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" иноагентом Минюст РФ признал Фонд борбьбы с коррупцией Алексея Навального. А сейчас прокуратура Москвы обратилась в суд для признания ФБК (признан иноагентом) и "Штабы Навального" по всей России экстремистскими организациями.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
выборыизбирательиноагентПутин подписал закон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Кандидаты могут идти на выборы за иностранные деньги на особых условиях: Путин подписал закон
    7:33:10 4/20/2021
    Кандидаты могут идти на выборы за иностранные деньги на особых условиях: Путин подписал закон
    26 мая 2021 года состоится опасное лунное затмение: Как к нему подготовиться и чего опасаться в этот день
    7:20:53 4/20/2021
    26 мая 2021 года состоится опасное лунное затмение: Как к нему подготовиться и чего опасаться в этот день
    Вылет Airbus-320 из Омска в Москву отменили из-за птицы
    6:58:54 4/20/2021
    Вылет Airbus-320 из Омска в Москву отменили из-за птицы
    Германия дала добро «Северному потоку-2» и торговле с Россией
    6:29:32 4/20/2021
    Германия дала добро «Северному потоку-2» и торговле с Россией
    Когда высаживать свеклу в мае 2021: самые удачные даты по лунному календарю
    6:20:18 4/20/2021
    Когда высаживать свеклу в мае 2021: самые удачные даты по лунному календарю
    БердскЗанзибар из Новосибирска: каким вы его не увидите до 1 июня 2021 года
    6:18:09 4/20/2021
    Занзибар из Новосибирска: каким вы его не увидите до 1 июня 2021 года
    Продление масочного режима узаконил постановлением губернатор Травников в Новосибирской области
    6:07:52 4/20/2021
    Продление масочного режима узаконил постановлением губернатор Травников в Новосибирской области
    БердскЗа мусор на пляже "Старый Бердск" раздадут призы. Правила "чистой игры"
    5:30:21 4/20/2021
    За мусор на пляже "Старый Бердск" раздадут призы. Правила "чистой игры"
    БердскВласть Искитимского района отказалась проводить новые общественные слушания по полигону ТКО на границе с Бердском
    5:25:12 4/20/2021
    Власть Искитимского района отказалась проводить новые общественные слушания по полигону ТКО на границе с Бердском
    Ритуалы на деньги с использованием мощи Красной луны на 26 апреля Суперлуние-2021
    5:20:31 4/20/2021
    Ритуалы на деньги с использованием мощи Красной луны на 26 апреля Суперлуние-2021