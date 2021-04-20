Кандидаты могут идти на выборы за иностранные деньги на особых условиях: Путин подписал закон

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об участии физлиц-иноагентов в выборах. По новому закону они должны обозначать свой статус на всей агитационной продукции. Если кандидат использует на выборах иностранные деньги и признан иноагентом, он обязан о этом известить избирателей. То же касается и пожертвований в избирательны фонд кандидата - иноагент должен обозначить это в платежке.
Согласно документу, опубликованному 20 апреля на официальном портале правовой информации физлицо-иноагент обязан уведомлять о своем статусе на всех этапах выборов, начиная с заявления, а также на листах для сбора подписей и всех агитках.
Кроме того, закон уточняет перечень граждан и организаций, не имеющих права участвовать в каких-либо выборах на территории России. Это иностранные СМИ, признанные иноагентами, юридические лица с участием таких средств массовой информации, а также незарегистрированные общественные организации.
Если в какой-либо партии окажется кандидат из числи иноагентов, она должна сообщать об этом объявлением не менее 15% площади агитации.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" иноагентом Минюст РФ признал Фонд борбьбы с коррупцией Алексея Навального. А сейчас прокуратура Москвы обратилась в суд для признания ФБК (признан иноагентом) и "Штабы Навального" по всей России экстремистскими организациями.