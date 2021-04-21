Огромный котлован вырыли и не огородили от детей в микрорайоне Белокаменном Бердска. Уже начали строить 4-й храм РПЦ?
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Огромный котлован вырыли и не огородили от детей в микрорайоне Белокаменном Бердска. Уже начали строить 4-й храм РПЦ?

3:03:104/21/2021,Алина БуроваФото: Виктории
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Как рассказала бердчанка, стройка идет рядом с бывшей управляющей компанией. По ее мнению, паспорта у объекта нет. "Здесь гуляют много детей и не дай Бог и что будет, если они упадут?" - говорит девушка.

Стройка вблизи микрорайона Белокаменного Бердска

На пустыре ведется строительство неизвестного объекта вблизи микрорайона Белокаменного Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили жители данного района.

Как рассказала жительница Белокаменного Виктория, в данный момент на месте строительство роют котлован.

- Стройка идет рядом с бывшей управляющей компанией. Этот вопрос уже поднимался. Говорили, что вроде как будут дома, но разрешение якобы не получено и поэтому будут проводиться только подготовительные работы. Время прошло, паспорта объекта до сих пор нет. Работы вовсю ведутся. Объект не огорожен забором, а ведь в Белокаменном гуляют много детей и не дай Бог, если они упадут в котлован, - сообщила "Курьер. Среда. Бердск" бердчанка Виктория сегодня, 21 апреля.

Редакции не удалось связаться с управлением градостроительства Бердска. "Курьер. Среда. Бердск" отправил письменный запрос в администрацию Бердска об установлении объекта строительства.

Напомним, что большинство жителей микрорайона Белокаменный переселенцы из ветхого жилья. О новом месте жительства у людей разные мнения. В настоящее время активно обсуждается вопрос о появлении 4 храма во имя преподобного Сергия Радонежского в Белокаменном. Впрочем, вырыт ли котлован под храм или жилые дома - пока неизвестно.

Строительный участок не огорожен забором
Вдали виднеется стройка

 

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строительстводомамикрорайон белокаменныйкотлован
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От редакции

Почему не огородили стройплощадку?

    Аноним, 21 апреля 2021 3:19:16
    Не огорожена, потому что никакой дурак туда не полезет. Вы там были вообще? сфотографируете от дороги стройку и поймете, что новость высосана из пальца
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