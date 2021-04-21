Огромный котлован вырыли и не огородили от детей в микрорайоне Белокаменном Бердска. Уже начали строить 4-й храм РПЦ?

На пустыре ведется строительство неизвестного объекта вблизи микрорайона Белокаменного Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили жители данного района.
Как рассказала жительница Белокаменного Виктория, в данный момент на месте строительство роют котлован.
- Стройка идет рядом с бывшей управляющей компанией. Этот вопрос уже поднимался. Говорили, что вроде как будут дома, но разрешение якобы не получено и поэтому будут проводиться только подготовительные работы. Время прошло, паспорта объекта до сих пор нет. Работы вовсю ведутся. Объект не огорожен забором, а ведь в Белокаменном гуляют много детей и не дай Бог, если они упадут в котлован, - сообщила "Курьер. Среда. Бердск" бердчанка Виктория сегодня, 21 апреля.
Редакции не удалось связаться с управлением градостроительства Бердска. "Курьер. Среда. Бердск" отправил письменный запрос в администрацию Бердска об установлении объекта строительства.
Напомним, что большинство жителей микрорайона Белокаменный переселенцы из ветхого жилья. О новом месте жительства у людей разные мнения. В настоящее время активно обсуждается вопрос о появлении 4 храма во имя преподобного Сергия Радонежского в Белокаменном. Впрочем, вырыт ли котлован под храм или жилые дома - пока неизвестно.