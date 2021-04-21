Новый штамм коронавируса поглощает мир. Что о нем известно?
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Новый штамм коронавируса поглощает мир. Что о нем известно?

1:02:474/21/2021Фото: pixabay.com
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Во множестве стран еще очень высок темп распространения коронавируса.

С 80 до 85 расширилась география распространения штамма
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новый штамм коронавируса (VOC 202012/01) за последние дни обнаружили еще в пяти странах мира. Об этом говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ.

Штамм распространился уже на 85 государств с прежних 80.

Напомним, новый британский штамм впервые идентифицировали в графстве Кент в сентябре 2020 года, он способен быстрее распространяться и отличается большей заразностью.

Накануне Всемирная организация здравоохранения отметила, что какие-то мутации нового вируса не поддаются действию вакцин, так как они слишком значительные.

- Чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей мы даем вирусу для изменения и мутаций", - отмечается в заявлении.

В ВОЗ также напомнили о необходимости уменьшения темпов распространения коронавируса. Во множестве стран он остается еще очень высок.

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пандемияCOVID-19ВОЗ
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