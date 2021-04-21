"Я даже не представляю, что можно разуть ребенка на входе": Директора школ Бердска не верят в босых учеников в СОШ №12
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"Я даже не представляю, что можно разуть ребенка на входе": Директора школ Бердска не верят в босых учеников в СОШ №12

1:56:174/21/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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В одну из бердских школ не пускают без бахил и сменки. Директор образовательного учреждения считает недопустимым, когда руководство образовательного учреждения заставляет детей разуваться в коридорах. По ее мнению, это неправильно.

каникулы во вторую волну
Инцидент попал на видео

Новость о том, что детей заставляют разуваться в коридорах и идти босиком до учебных кабинетов в школе №12 Бердска, вызвала общественный резонанс. Напомним, что сама директор школы №12 сообщала, что дети босиком не ходят. Сменку в учреждение носят и педагоги. Директор же надевает бахилы у входа.

К обсуждению проблемы подключились и другие директора бердских школ.

Директор школы №10 Бердска Татьяна Чуркина считает недопустимым, когда руководство образовательного учреждения заставляет детей разуваться в коридорах и идти до класса босиком.

- Мы такого не делаем и делать не будем,- заявила Татьяна Чуркина "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 21 апреля.

Также Татьяна Валерьевна отметила, что сменную обувь в 10 школе ученики хранят в специально для этого отведенном месте.

- Сменная обувь у каждого ученика начальной школы хранится в ячейках. Старшеклассники сменку хранят в гардеробе. Пакетики с обувью висят. Она у всех есть. Такой проблемы о том, что забыли сменную обувь - ее вообще нет,- рассказала директор школы №10 "Пересвет" Бердска.

Директор школы №4 Гузалия Павлова не верит тому, что детей в школе №12 заставляют разуваться. По ее мнению, произошло какое-то недоразумение.

- Я даже не представляю, чтобы директор мог разуть ребенка на входе. Я этого не понимаю и даже не представляю, что такое может быть. К этому я отношусь отрицательно. Я не думаю, что такое есть. Целый день в бахилах - это очень тяжело. Если кто-то временно в школу заходит, то такое можно было и ввести, но это такое мероприятие, за которым следуют последствия. Нужно думать, где взять бахилы, куда их потом девать и т.д. Конечно, лучше создать условия на входе, чтобы люди заходили уже в чистой обуви,- высказалась Гузалия Салиховна.

Также руководитель отметила, что в четвертой школе есть положение о внешнем виде с рекомендацией носить сменную обувь. Оно принималось совместно с родителями учеников. Такое положение должно быть в каждой школе.

- Родители прекрасно знают, что лучше приносить сменную обувь, чем допустим зимой находиться в ботинках или сапогах на 6-7 уроках. У нас в гардеробе есть ячейки, где дети оставляют сменную обувь. Она находится у нас в школе. Если единицы приходят без сменной обуви, то они ее вытирают и проходят в этой обуви,- произнесла Гузалия Павлова.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий в школе №12 Бердска.

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Должны ли разуваться дети в коридорах?

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