Как накажут водителя маршрутки №325, который высадил 10-летнюю девочку из-за 3 рублей в Бердске
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Как накажут водителя маршрутки №325, который высадил 10-летнюю девочку из-за 3 рублей в Бердске

1:25:434/21/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Президент Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий штрафы для водителей, высаживающих детей-безбилетников. Какую опасность это несет и как родителям огородить от нее детей, рассказали в АТП.

Перевозчиков предупредили, что теперь высаживать детей - себе дороже

Водитель маршрутки № 325, который 14 апреля высадил на полпути десятилетнюю школьницу из-за нехватки трех рублей на оплату проезда, найден. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила мама девочки Ольга.

- Диспетчеры сказали, что водителя они нашли, с ним будет проведена беседа. Ни фамилию, ни компанию-перевозчика не назвали. Я намерена на этой неделе написать жалобу в министерство транспорта области, - подчеркнула она.

Напомним, девочка возвращалась со школы от остановки ДК «Родина» на Северный микрорайон, однако уже в транспорте обнаружила, что на проезд не хватает денег. Водитель высадил ее, не вернув уже оплаченные 22 руб. Школьнице пришлось целый час ждать на остановке, пока за ней не приехала бабушка.

- Родителям детей, которых водители продолжают высаживать за неуплату проезда, советуем обращаться к нам в отдел. Неважно муниципальный или частный водитель, поможем найти и все что от нас зависит сделаем. Мы провели работу со всеми перевозчиками, работающими в городе, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель транспортного отдела администрации Надежда Нятина.

Новые штрафы

Между тем во вторник, 19 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы для водителей и перевозчиков за принудительную высадку детей-безбилетников младше 16 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно его тексту водителю грозит штраф до 5 тыс. руб., для должностного лица — до 30 тыс. Причем закон уточняет, что речь идет о случае, когда в действиях водителя или перевозчика нет уголовно-наказуемого деяния. Соответствующие поправки в КоАП РФ, к слову, вступили в силу 7 марта.
Кроме того, закон поднимает штрафы для водителей, переезжающих железнодорожные пути в неположенном месте (до 5 тыс. руб.) и вводит административную ответственность за проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к нему приближается поезд (также штраф до 5 тыс. руб.), плюс возможность лишения водительских прав на срок до полугода при первом нарушении и до года за рецидив.

Хитрые зайцы

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» директор Бердского АТП Елена Бороздина, с вступлением в силу поправок все водители автобусов прошли соответствующий инструктаж. В случае нарушения ими правил к ним будут применяться меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные трудовым законодательством.
В то же время она отметила, что новые правила несут в себе опасность развития у детей правового нигилизма по отношению к оплате проезда. В сочетании с негативной репутацией перевозчиков, которая формируется у некоторых граждан на фоне подобных историй, для кого-то это может стать поводом перестать платить за проезд вообще, прикрываясь новым законом.

- Наверное было бы правильно сделать вообще бесплатный проезд для детей но с условием компенсации перевозчику этих затрат. Как бы негативно население не относилось ко всем перевозчикам, у них работают водители, у которых есть такие же семьи, у перевозчиков есть такие же затраты на топливо, которые постоянно растут, - отметила она.

В качестве альтернативы она предложила родителям, действительно беспокоящимся за своих детей, приобретать для них проездные билеты со скидкой 50%, что гораздо выгоднее, чем каждый день давать ребенку деньги.

- Ситуации бывают разные, ребенок правда может деньги потерять, но они не должны входить в привычку. Поэтому рекомендую родителям быть внимательнее, а мы со своими водителями безусловно работу ведем в этом направлении, - говорит директор БАТП.

К слову, ранее опасения по поводу формирования у детей привычки не оплачивать проезд высказывала депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина, называвшая закон «популистским».

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