Вальсировал с девочкой мэр Евгений Шестернин: танец из ГДК Бердска попал на видео
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Вальсировал с девочкой мэр Евгений Шестернин: танец из ГДК Бердска попал на видео

3:24:574/21/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Сегодня местная власть отмечает День самоуправления. Торжественное мероприятие проходит в ГДК. В числе приглашённых - заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. Организаторы постарались на славу - помимо праздничной программы и вкусных закусок, в Доме культуры удалось воплотить атмосферу 60-х.

Евгений Шестернин станцевал вальс

Трогательное видео оказалось в распоряжении "Курьер. Среда. Бердск" 21 апреля. Сегодня местная власть отмечает День самоуправления. Торжественное мероприятие проходит в ГДК Бердска. В числе приглашённых - заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка. Организаторы постарались на славу - помимо праздничной программы и вкусных закусок, в Доме культуры удалось воплотить атмосферу 60-х. Буфетчицы проносили подносы с напитками даже во время концерта.

Стоит отметить, что после пламенных речей спикеров зал наполнился музыкой. Юные танцовщицы заражали энергией посетителей прямо в зале. Не смог устоять и глава Бердска Евгений Шестернин. Он пригласил на танец одну танцующую девочку и начал с ней вальсировать. Гости праздника одобрительно аплодировали в такт музыки. Впрочем, насладитесь па сами.

Автор видео Алина Бурова

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день самоуправлениявальс
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