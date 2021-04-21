Три новых выплаты на детей от Путина в 2021 году
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Три новых выплаты на детей от Путина в 2021 году

5:14:134/21/2021Фото: Кремлин.ру
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5650 рублей - матерям и отцам-одиночкам будут платить на каждого ребенка ежемесячно, по 6350 - беременным, а по 10 000 рублей получат все школьники России в августе 2021 года. Правда, данная выплата будет единовременной.

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21 апреля президент Владимир Путин порадовал семьи с детьми.

Он поручил Мишустину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

Первая выплата - всем детям 

В августе 2021 года всем школьникам с 1 по 11 класс  выплатят по 10000 рублей, в том числе и будущим первоклассниками -  единовременно.

Вторая выплата - всем беременным россиянкам, если они нуждаются

Всем нуждающимся беременным будут платит по 6 350 рублей в месяц. И это произойдет в самое ближайшее время.

Так же  больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году.

Третья выплата - одиночкам-родителям

Путин поручил с 1 июля выплачивать на детей от восьми до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, по 5 650 рублей.

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