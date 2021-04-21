Три новых выплаты на детей от Путина в 2021 году

21 апреля президент Владимир Путин порадовал семьи с детьми.
Он поручил Мишустину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.
Первая выплата - всем детям
В августе 2021 года всем школьникам с 1 по 11 класс выплатят по 10000 рублей, в том числе и будущим первоклассниками - единовременно.
Вторая выплата - всем беременным россиянкам, если они нуждаются
Всем нуждающимся беременным будут платит по 6 350 рублей в месяц. И это произойдет в самое ближайшее время.
Так же больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году.
Третья выплата - одиночкам-родителям
Путин поручил с 1 июля выплачивать на детей от восьми до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, по 5 650 рублей.