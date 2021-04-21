Путин хранит деньги в банке, а "Волгу" - в гараже
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Путин хранит деньги в банке, а "Волгу" - в гараже

9:21:034/21/2021Фото: Кремлин.ру
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О наличии у российского президента банковских вкладов рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

Путин
Песков рассказал о банковских вкладах Путина

Владимир Путин хранит деньги в банке. О наличии у российского президента банковских вкладов рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Путин задекларировал за 2020 год доход в размере 9,9 млн рублей. Кроме того, в собственности главы государства имеется автомобиль, прицеп "Скиф", гараж и квартира площадью 77 кв. метров.

Подтвердив наличие банковских вкладов у главы государства, Песков затруднился точно ответить, где его работодатель хранит свой автопарк.

«Я не знаю точно, где хранится "Волга" и прицеп "Скиф", но могу предположить, что хранится в каком-то гараже, что не на улице брошено. Президент, вы помните, он "Волгой" пользовался пару раз, но это было достаточно давно - то, что я видел. Он на "Волге", кажется, Буша катал, а прицеп "Скиф" - мне неизвестно, что президент им когда-то пользовался. Тем не менее, он числится за ним, и поэтому он обязан его указывать», - прокомментировал представитель Кремля "Комсомольской правде".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Путин оказался беднее премьер-министра Михаила Мишустина. Тот показал доход за прошлый год в размере 19,9 млн рублей. Самым богатым в кабмине стал глава Минпромторга Денис Мантуров с годовым доходом в 740 млн рублей.

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