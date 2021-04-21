На новые выплаты семьям с детьми и другие инициативы Путина потратят 400 млрд рублей

После послания президента Федеральному собранию, где Владимир Путин выдвинул целый ряд инициатив по материальной поддержке семей с детьми и инфраструктурных проектов регионов, глава Минфина оценил их стоимость. Как заявил Антон Силуанов в эфире "России 24", потратят около 400 млрд рублей.
По словам министра, большая часть денег уйдет на выплаты школьникам по 10 000 рублей к началу учебного года - 170 млрд рублей. Он заявил, что необходимые средства на все заявленные президентом инициативы есть.
В инфраструктурные региональные проекты - жилье, дороги, коммуникации - будет инвестировать Фонд национального благосостояния.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Путин заявил в среду о новых выплатах семьям с детьми. Их получат школьник и виде единовременного пособия в августе. Каждый месяц будут выплачивать на детей из неполных семей и беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении.