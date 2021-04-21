На новые выплаты семьям с детьми и другие инициативы Путина потратят 400 млрд рублей
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На новые выплаты семьям с детьми и другие инициативы Путина потратят 400 млрд рублей

11:13:444/21/2021
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Большая часть денег уйдет на выплаты школьникам по 10 000 рублей к началу учебного года - 170 млрд рублей. Необходимые средства на все заявленные президентом инициативы есть. 

Силуанов выразил уверенность, что цены на черное золото не будут долго держаться на низком уровне
Силуанов оценил расходы на социальные инициативы из послания Путина

После послания президента Федеральному собранию, где Владимир Путин выдвинул целый ряд инициатив по материальной поддержке семей с детьми и инфраструктурных проектов регионов, глава Минфина оценил их стоимость. Как заявил Антон Силуанов в эфире "России 24", потратят около 400 млрд рублей.

По словам министра, большая часть денег уйдет на выплаты школьникам по 10 000 рублей к началу учебного года - 170 млрд рублей. Он заявил, что необходимые средства на все заявленные президентом инициативы есть.

В инфраструктурные региональные проекты - жилье, дороги, коммуникации - будет инвестировать Фонд национального благосостояния.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Владимир Путин заявил в среду о новых выплатах семьям с детьми. Их получат школьник и виде единовременного пособия в августе. Каждый месяц будут выплачивать на детей из неполных семей и беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении.

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