Ради чего вырыли огромный котлован опасный для детей в микрорайоне Белокаменном, раскрыла секрет власть Бердска

Стройка каких объектов производится в микрорайоне "Белокаменном" Бердска? На этот вопрос ответил начальник градостроительства Дмитрий Есиков.
Напомним, что многих бердчан изрядно интересовал вопрос, что же появится в сравнительно новом микрорайоне? Люди предполагали, что недалеко от остановки "Кристалл" будет 4 деревянный храм Бердска, вокруг которого ходило так много слухов и мнений. Однако Дмитрий Есиков разуверил в обратном.
- Подрядная организация "Квартал-с" на данном участке выполняет подготовительные работы, а именно выносит из пятна застройки инженерные коммуникации: теплотрассу, водопровод и канализацию. Разрешение на строительство пока не получено. Подрядная организация на днях получит положительную экспертизу и обратится в управление градостроительства за разрешением. Сейчас идут подготовительные работы - вынос коммуникаций, - сообщил Дмитрий Есиков сегодня, 22 апреля.
Также жители Белокаменного недоумевали почему стройучасток не огорожен забором, ведь есть вероятность того, что дети могут попасть прямо в эпицентр вырытого котлована. Отвечающий за градостроительство дал ответ и на этот вопрос.
- Объект огорожен забором из профлиста, - пояснил Дмитрий Сергеевич.
Также стало известно, что ООО "Квартал-с" всего намеревается построить на участке три жилых дома. ⠀