Ради чего вырыли огромный котлован опасный для детей в микрорайоне Белокаменном, раскрыла секрет власть Бердска
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Ради чего вырыли огромный котлован опасный для детей в микрорайоне Белокаменном, раскрыла секрет власть Бердска

5:34:204/22/2021,Алина БуроваФото: Читателей "Курьер. Среда. Бердск"
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Бердчан опасало то, что они долгое время пребывали в неведении. Люди возмущены: почему объект строительства не огорожен забором, ведь в эпицентр вырытого котлована могут упасть дети. Так ли это?

Пока на участке в Белокаменном производятся подготовительные работы

Стройка каких объектов производится в микрорайоне "Белокаменном" Бердска? На этот вопрос ответил начальник градостроительства Дмитрий Есиков.

Напомним, что многих бердчан изрядно интересовал вопрос, что же появится в сравнительно новом микрорайоне? Люди предполагали, что недалеко от остановки "Кристалл" будет 4 деревянный храм Бердска, вокруг которого ходило так много слухов и мнений. Однако Дмитрий Есиков разуверил в обратном.

- Подрядная организация "Квартал-с" на данном участке выполняет подготовительные работы, а именно выносит из пятна застройки инженерные коммуникации: теплотрассу, водопровод и канализацию. Разрешение на строительство пока не получено. Подрядная организация на днях получит положительную экспертизу и обратится в управление градостроительства за разрешением. Сейчас идут подготовительные работы - вынос коммуникаций, - сообщил Дмитрий Есиков сегодня, 22 апреля.

Также жители Белокаменного недоумевали почему стройучасток не огорожен забором, ведь есть вероятность того, что дети могут попасть прямо в эпицентр вырытого котлована. Отвечающий за градостроительство дал ответ и на этот вопрос.

- Объект огорожен забором из профлиста, - пояснил Дмитрий Сергеевич.

Также стало известно, что ООО "Квартал-с" всего намеревается построить на участке три жилых дома. ⠀

Люди говорят о том, что забор или какое-то ограждение на месте строительства отсутствует
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