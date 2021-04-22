Сколько новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 22 апреля в России
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Сколько новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 22 апреля в России

6:02:054/22/2021Фото: info-rm
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На последнем месте в списке зараженных два региона - Ненецкий АО и Еврейская АО. Там зафиксировано по одному зараженному человеку за последние 24 часа.

В Новосибирской области 85 новых случаев заражения коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По последним данным Роспотребнадзора, за истекшие сутки в 85 российских регионах зафиксировано 8 996 новых положительных результатов на коронавирус. Все, кому потребовалась госпитализация, находятся в инфекционных больницах.

Круг лиц, с которыми контактировали пациенты, установлен и находится под наблюдением специалистов. Для людей, которые были в контакте с больными, проводятся лабораторные исследования.

Самое большое число новых заражений традиционно обнаружено в Москве — 2704, далее идет Санкт-Петербург — 682 и Московская область — 590 пациентов. С минимальным числом зараженных в конце списка, представленного Роспотребнадзором, стоят Ненецкий АО - 1, Еврейская АО — 1, Тыва — 2 и Чукотский АО — 2 новых пациента. Новосибирская область (85) находится на одной строке с Ярославской (85) и Белгородской (85) областями. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 4 736 121 случай коронавируса. Выздоровели 4 361 807 человек.

Рекомендации Роспотребнадзора остаются неизменными: сокращение или отказ от посещения общественных мест, особенно лицам старшего возраста, и соблюдения правил личной гигиены.

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