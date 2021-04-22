Сколько новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 22 апреля в России

По последним данным Роспотребнадзора, за истекшие сутки в 85 российских регионах зафиксировано 8 996 новых положительных результатов на коронавирус. Все, кому потребовалась госпитализация, находятся в инфекционных больницах.
Круг лиц, с которыми контактировали пациенты, установлен и находится под наблюдением специалистов. Для людей, которые были в контакте с больными, проводятся лабораторные исследования.
Самое большое число новых заражений традиционно обнаружено в Москве — 2704, далее идет Санкт-Петербург — 682 и Московская область — 590 пациентов. С минимальным числом зараженных в конце списка, представленного Роспотребнадзором, стоят Ненецкий АО - 1, Еврейская АО — 1, Тыва — 2 и Чукотский АО — 2 новых пациента. Новосибирская область (85) находится на одной строке с Ярославской (85) и Белгородской (85) областями. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 4 736 121 случай коронавируса. Выздоровели 4 361 807 человек.
Рекомендации Роспотребнадзора остаются неизменными: сокращение или отказ от посещения общественных мест, особенно лицам старшего возраста, и соблюдения правил личной гигиены.