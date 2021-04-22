Резолюция по Навальному: до 7 июня выпустить на свободу заключенного требует ПАСЕ

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием от России отпустить Алексея Навального на свободу до начала июня. Кроме того, депутаты настаивают на должном медицинском уходе. Документ одобрили 22 апреля 105 европейских парламентариев, против проголосовало 26 и 11 человек воздержались, передает ТАСС.
"Парламентская ассамблея совета Европы призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах... до начала июня (следующее заседание намечено на 7 июня - прим. ред.). До его освобождения предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и внутренним законодательством", - сказано в резолюции.
Аналогичное требование выдвигал Европейский суд по правам человека 17 февраля 2021 года.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова на нашла нарушений в лечении Навального, которого перевели в тюремную больницу.