Резолюция по Навальному: до 7 июня выпустить на свободу заключенного требует ПАСЕ
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Резолюция по Навальному: до 7 июня выпустить на свободу заключенного требует ПАСЕ

6:38:334/22/2021Фото: С сайта Навального
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"До его освобождения предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет", - говорится в документе.

человек
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ПАСЕ приняла резолюцию с требованием от России отпустить Алексея Навального на свободу до начала июня. Кроме того, депутаты настаивают на должном медицинском уходе. Документ одобрили 22 апреля 105 европейских парламентариев, против проголосовало 26 и 11 человек воздержались, передает ТАСС.

"Парламентская ассамблея совета Европы призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах... до начала июня (следующее заседание намечено на 7 июня - прим. ред.). До его освобождения предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и внутренним законодательством", - сказано в резолюции.

Аналогичное требование выдвигал Европейский суд по правам человека 17 февраля 2021 года.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова на нашла нарушений в лечении Навального, которого перевели в тюремную больницу.

 

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