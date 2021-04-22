Неполная семья 2021 - это какая: кому новая положена выплата 5650 от Путина

21 апреля в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о новой мере поддержке российских семей. Ежемесячную выплату будут получать неполные семьи. В редакцию «Курьер.Среда.Бердск» поступили вопросы от горожан: а какую семью считать неполной. Согласно заявлению самого президента и министра Минтруда Антона Котякова, неполной семье в данной ситуации будут считать: 1. Мама или папа, которые одни воспитывают детей. При этом, в такой семье среднедушевой доход должен быть меньше прожиточного минимума на человека. 2. Выплата положена таким родителям, у которых в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя. 3. Единственные родители: второй родитель умер, пропал без вести или же он вообще не значится в свидетельство о рождении ребенка. Размер выплаты будет равен половине прожиточного минимума, установленного в вашем регионе. Но в среднем 5650 рублей на ребенка ЕЖЕМЕСЯЧНО. Пособие будет выплачиваться на КАЖДОГО ребенка из неполной семье, если его возраст входит в границы – от 8 до 16 лет включительно, то есть до исполнения 17 лет. Писать заявление нужно будет ДИСТАНЦИОННО на сайте Госуслуг. Начнут получать такое пособие одинокие родители с 1 июля 2021 года. Окно подачи заявления будет открыто на Госуслугах в самые ближайшие дни. Кроме этого пособия, Владимир Путин назначил по 10 000 рублей на каждого ребенка-школьника (независимо от полноты семьи) – разово. Придет оно на счета родителей в середине августа 2021 года. И еще по 6350 рублей будут получать беременные россиянки, если у них низкие доходы и они встали в ранние сроки на учет по беременности.