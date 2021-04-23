Выплата 10 000 в 2021: когда писать заявление на Госулугах на каждого школьника
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Выплата 10 000 в 2021: когда писать заявление на Госулугах на каждого школьника

5:39:144/23/2021Фото: www.freeimg.ru/
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Напомним, что президент поручил Михаилу Мишустину работать в ускоренном темпе по новым выплатам.

В прошлом году многие получили по 10 000 рублей на каждого ребенка, и это помогло многим выжить
Сюжет: Все пособия Путина
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Многие родители задаются вопросом: Когда писать заявление на Госуслугах на разовую выплату 10 000 рублей на каждого школьника, которую объявил президент 21 апреля этого года.
Владимир Путин услышал просьбы многих родителей, ведь как он сказал:
-Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью.
В прошлом году многие получили по 10 000 рублей на каждого ребенка, и это помогло многим выжить.

Заявление нужно будет подавать на сайте Госуслуг. Когда об этом станет известно? Перед тем, как на сайте Госуслуг появится окно подачи заявления, кабмин издает постановление о выделении на это средств, а на это необходимо более 170 млрд рублей. Кроме этого идет поручение о разработке нормативной базы. Напомним, что президент поручил Михаилу Мишустину работать в ускоренном темпе по новым выплатам. Поэтому есть шанс, что уже в самое ближайшее время родители школьников смогут такое заявление подать. Пока же на Госуслугах и самом правительстве информации об этом не выложили.

Кто попал под критерий получения выплаты в 10000 рублей?
Все школьники России: с 1 по 11 класс. Включая и будущих первоклассников.
Выплата единовременная – и придет на счета в середине августа 2021 года.
Скорее всего, получать те школьники, родители которых имеют российское гражданство, но пока об этом не было официальных заявлений.

Владимир Путин:
В период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим, многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдём. Но этого ещё не произошло. И в этой связи предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведём в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.

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