Статистика по коронавирусу в Бердске: В школах его нет, но есть новые зараженные на 23 апреля

Стали известны последние сведения о зараженных коронавирусом в Бердске. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" вечером в пятницу в оперативном штабе, на 23 апреля в городе под медицинским наблюдением находится 32 жителя города.
За последние сутки у бердчан взяли 192 теста на коронавирусную инфекцию. На пятницу зарегистрировано 1596 выздоровевших и выписанных с больничного.
За прошедшие 24 часа в Бердске выявлено 2 новых пациента с положительным COVID 19.
Таким образом, всего в городе официально зарегистрировано 1686 случаев - за все время пандемии.
По информации оперштаба, на 23 апреля в бердских образовательных организациях заболевших учеников, воспитанников детских садов и сотрудников нет. По ОРВИ закрыто на карантин 2 детсадовские группы.