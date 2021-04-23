Статистика по коронавирусу в Бердске: В школах его нет, но есть новые зараженные на 23 апреля
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Статистика по коронавирусу в Бердске: В школах его нет, но есть новые зараженные на 23 апреля

9:08:124/23/2021Фото: Nso.ru
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В городе под медицинским наблюдением находится 32 жителя города. За последние сутки у бердчан взяли 192 теста на коронавирусную инфекцию.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Стали известны последние сведения о зараженных коронавирусом в Бердске. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" вечером в пятницу в оперативном штабе, на 23 апреля в городе под медицинским наблюдением находится 32 жителя города.

За последние сутки у бердчан взяли 192 теста на коронавирусную инфекцию. На пятницу зарегистрировано 1596 выздоровевших и выписанных с больничного.

За прошедшие 24 часа в Бердске выявлено 2 новых пациента с положительным COVID 19.
Таким образом, всего в городе официально зарегистрировано 1686 случаев - за все время пандемии.

По информации оперштаба, на 23 апреля в бердских образовательных организациях заболевших учеников, воспитанников детских садов и сотрудников нет. По ОРВИ закрыто на карантин 2 детсадовские группы.

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