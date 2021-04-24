Подробности инцидента с разбитым алкоголем и просьбой застрелить в "Ленте" стали известны: Попал в психушку
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Подробности инцидента с разбитым алкоголем и просьбой застрелить в "Ленте" стали известны: Попал в психушку

1:08:024/24/2021Фото: Скриншот с видео АСТ-54
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25-летнего неадекватного посетителя, угрожавшего суицидом, скорая помощь из супермаркета отвезла в психиатрическую больницу.

Странного покупателя будут лечить в психушке


В полиции прокомментировали инцидент с неадекватным посетителем, который просил полицейских убить его в магазине "Лента". Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", необычное происшествие произошло в Новосибирске вечером 23 апреля.

Молодой человек разгромил полки с алкоголем, сел на пол и достал два больших ножа, которые периодически подставлял к своему горлу. Позже он попросил прибывших на вызов полицейских убить его.

Странного посетителя супермаркета все-таки удалось задержать. Его передали медикам. Полицейским удалось предотвратить трагедию и нарушение общественного порядка. Тем не менее, в главке МВД по Новосибирской области рассказали о том, что началась проверка по факту инцидента, устанавливается ущерб, причиненный "Ленте".

По информации КП, неадекватного мужчину доставили в психиатрическую больницу. В "скорой" рассказали, что 25-летний мужчина угрожал самоубийством, поэтому его госпитализировали в психиатрическую клинику №3.

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