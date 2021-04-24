Подробности инцидента с разбитым алкоголем и просьбой застрелить в "Ленте" стали известны: Попал в психушку

В полиции прокомментировали инцидент с неадекватным посетителем, который просил полицейских убить его в магазине "Лента". Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", необычное происшествие произошло в Новосибирске вечером 23 апреля.
Молодой человек разгромил полки с алкоголем, сел на пол и достал два больших ножа, которые периодически подставлял к своему горлу. Позже он попросил прибывших на вызов полицейских убить его.
Странного посетителя супермаркета все-таки удалось задержать. Его передали медикам. Полицейским удалось предотвратить трагедию и нарушение общественного порядка. Тем не менее, в главке МВД по Новосибирской области рассказали о том, что началась проверка по факту инцидента, устанавливается ущерб, причиненный "Ленте".
По информации КП, неадекватного мужчину доставили в психиатрическую больницу. В "скорой" рассказали, что 25-летний мужчина угрожал самоубийством, поэтому его госпитализировали в психиатрическую клинику №3.