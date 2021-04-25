Где в России не выявили ни одного зараженного коронавирусом за сутки на 25 апреля

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обнародовал последние данные о числе заражений за последние 24 часа.
Всего за сутки в России зафиксировано 8780 человек, чей диагноз — коронавирус - подтвердился. 332 пациента скончались, 7 540 выздоровели полностью.
При этом за весь период пандемии выздоровело 4,38 млн пациентов, жертвами стали - 108 232.
83 региона обновили показатели, в двух - новых случаев не было. На первом месте по числу новых пациентов по-прежнему Москва с 2526 новыми заражениями, дальше идет Петербург, в котором 701 новый инфицированный и Московская область — 611.
По числу заражений за весь период пандемии Россия стоит на пятом месте с показателем 4,76 млн человек. Первые в списке — США — 32 млн, далее идут Индия (16,96 млн), Бразилия (14,3 млн), Франция (5,53 млн)