Запрет на алкоголь на майские праздники 2021: Введут ли "сухой закон" в Бердске и Новосибирске из-за каникул с 1 по 10 мая?

В пятницу, 23 апреля, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая. Новость стала полной неожиданностью для многих россиян, хотя многие и не скрывали радости по этому поводу. Формально решение было принято для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, по факту же воспринимается как объединение майских праздников в еще одни каникулы.
Тем не менее, вскоре по соцсетям и мессенджерам распространилась новость, что «праздники» омрачатся запретом на продажу алкоголя. В ней утверждалось, что все десять дней в российских магазинах будет запрещена продажа алкоголя, также под запрет попадет продажа алкоголя в кафе и ресторанах. Более того, полиция якобы получила приказ о «нулевой терпимости» в отношении граждан, появившихся на улице в состоянии опьянения.
На деле же новость оказалась очередной шуткой ИА «Панорама», специализирующимся на создании фейковых инфоповодов. На сайте агенства прямым текстом указано, что «все без исключения приведённые на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой». Стоит отметить, что несмотря на предупреждение, новости от сатирического издания не в первый раз воспринимают всерьез. Так в 2019 году шуточное сообщение о пенсионере, который за рулем ГАЗ-21 протаранил 12 элитных внедорожников, стало предметом обсуждения для многих политиков, поверивших в нее.
Между тем, в мэрии Бердска на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» о планах ограничить продажу алкоголя в праздники отвечать отказались, потребовав написать официальный вопрос. В мэрии Новосибирска на вопрос журналиста пообещали ответить, однако к моменту публикации материала ответ пока не пришел. Отметим, однако, что традиционно в Новосибирске 1 и 9 мая действительно вводятся ограничения на торговлю алкоголем, однако это связано, в первую очередь, с проведением массовых мероприятий, которые в этом году были отменены.
Также новости о запрете продажи алкоголя опровергают в других регионах. Это уже сделало министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края. В Екатеринбурге и Барнауле, в свою очередь, ограничения действительно вводятся, но только на 9 мая. Соответствующие постановления подписали мэры этих городов.
Напомним, что в России существует запрет на розничную продажу алкоголя в следующие даты: 25 января (День российского студенчества); 1 июня (Международный день защиты детей); 27 июня (День молодежи); 1 сентября (День знаний) и 17 ноября (Международный день студента).