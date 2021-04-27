Убийце Николаю Колбасову из пансионата им. Калинина Бердска суд дал 8 лет колонии строго режима. Он расправился с соседом ударом ножа в сердце

Два судебных заседания понадобилось судье Бердского городского суда Татьяне Васюхневич, чтобы вынести приговор пенсионеру, убившему соседа в пансионате ветеранов труда им. Калинина, который находится в Речкуновской зоне Бердска.
Процесс начался 12 апреля. И уже 26 числа суд вынес приговор. При этом, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова, статью подсудимому Николаю Колбасову переквалифицировали в ходе судебного следствия. Первоначально ему вменяли ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Но приговор вынесли по ч. 4 ст. 111 — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть.
- Колбасов признан виновным по ч. 4 ст. 111. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Сафронова.
Вероятно, основанием для переквалификации статьи стало то, что потерпевший 60-летний постоялец дома престарелых умер не сразу на месте преступления, а через 22 дня в больнице. Напомним, что 63-летний подсудимый полностью признал свою вину и сам сдался в руки полиции после поножовщины. Максимальный срок по статье УК — 15 лет лишения свободы.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ссора между пенсионерами произошла еще 28 января 2021 года. Один из них схватил нож и вонзил его оппоненту прямо в сердце. Медики боролись за его жизнь, но 17 февраля он скончался.
Сейчас идет процесс по факту смерти 77-летнего Геннадия Бакулина. Он еще в октябре 2018 года выпал из окна одного из корпусов и скончался, пролежав несколько месяцев в реанимации. За это судят медсестру Татьяну Мащенко (статья «оставление в опасности») и экс-директора пансионата Василия Молодавского (статья «халатность»). Процесс будет долгим, поскольку только сторона обвинения заявила 50 свидетелей.
В основном преступления в бердском доме престарелых происходят в психоневрологическом отделении, которое расположено далеко за пределами основного здания пансионата. Там люди работают на свиноферме. И, бывает, жалуются на условия проживания.
Справка
УК РФ Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, -
наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;
з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц, -
наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, -
наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.