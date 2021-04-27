Умерших и заболевших коронавирусом за сутки на 27 апреля посчитали в России

За последние 24 часа на территории России зарегистрировано 8053 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обнародовал сводку о ситуации в стране на последние сутки.
Общее число заразившихся за весь период пандемии составил 4 779 425 человек. В Москве за это время 1085 тысяч (2098 за сутки) человек получили положительный результат теста, в Санкт-Петербурге 413,5 тысяч за весь период (712 за сутки), в Московской области за пандемию — 247,9 тысяч человек (592 за сутки).
В последние 24 часа 392 человека скончались с диагнозом коронавирус (108.98 тысяч человек за весь период пандемии).
На выздоровление идет 267,7 тысяч пациентов, которые находятся в больницах. За все время наблюдений по ситуации с коронавирусом 4,4 млн человек в России полностью справились с болезнью.
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил о том, что в пяти субъектах ситуация по борьбе с COVID-19 близка к победной.