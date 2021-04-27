Умерших и заболевших коронавирусом за сутки на 27 апреля посчитали в России
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Умерших и заболевших коронавирусом за сутки на 27 апреля посчитали в России

6:07:384/27/2021Фото: pixabay
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Общее число заразившихся COVID-19 в стране перевалило за 4,77 млн человек.

8 тысяч случаев заражения в России произошло за последние сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
Пять мужчин скончались от коронавируса за сутки на 27 апреля. + 75 зараженных

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За последние 24 часа на территории России зарегистрировано 8053 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обнародовал сводку о ситуации в стране на последние сутки.

Общее число заразившихся за весь период пандемии составил 4 779 425 человек. В Москве за это время 1085 тысяч (2098 за сутки) человек получили положительный результат теста, в Санкт-Петербурге 413,5 тысяч за весь период (712 за сутки),  в Московской области за пандемию — 247,9 тысяч человек (592 за сутки).

В последние 24 часа 392 человека скончались с диагнозом коронавирус (108.98 тысяч человек за весь период пандемии).

На выздоровление идет 267,7 тысяч пациентов, которые находятся в больницах. За все время наблюдений по ситуации с коронавирусом 4,4 млн человек в России полностью справились с болезнью.

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил о том, что в пяти субъектах ситуация по борьбе с COVID-19 близка к победной.

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