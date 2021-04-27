Есть ли коронавирус в школах Бердска и сколько выявили зараженных за стуки на 27 апреля, стало известно

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в оперативном штабе, на вторник в Бердске под медицинским наблюдением находится 41 жителей города. За последние сутки взяли 173 теста на коронавирусную инфекцию у бердчан.
К 27 апреля в городе выздоровели и выписанны с больничного 1602 человека.
За последние 24 часа выявили двух новых пациентов с положительным COVID 19.
По данным оперштаба всего в Бердске официально зарегистрировано 1691 случаев заболевания.
В бердских образовательных учреждениях заболевших коронавирусной инфекцией нет. На карантин по ОРВИ закрыта одна группа в детском саду.