Есть ли коронавирус в школах Бердска и сколько выявили зараженных за стуки на 27 апреля, стало известно
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Есть ли коронавирус в школах Бердска и сколько выявили зараженных за стуки на 27 апреля, стало известно

6:22:384/27/2021
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По данным оперштаба всего в Бердске официально зарегистрировано 1691 случаев заболевания.

Коронавирус стихает, но еще не ушел совсем


Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в оперативном штабе, на вторник в Бердске под медицинским наблюдением находится 41 жителей города. За последние сутки взяли 173 теста на коронавирусную инфекцию у бердчан.

К 27 апреля в городе выздоровели и выписанны с больничного 1602 человека.

За последние 24 часа выявили двух новых пациентов с положительным COVID 19.
По данным оперштаба всего в Бердске официально зарегистрировано 1691 случаев заболевания.

В бердских образовательных учреждениях заболевших коронавирусной инфекцией нет. На карантин по ОРВИ закрыта одна группа в детском саду.

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