За избиение и похищение возлюбленной "Дейенерис" СК Новосибирска завел уголовное дело на подростка

На 16-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска возбуждено уголовное дело. Он подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 127 УК РФ - незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Об этом сообщает Следственный комитет региона.
Как сообщает следствие, 23 апреля молодой человек проводил время со своей 17-летней знакомой в одном из общежитий Новосибирска. После подросток прочитал переписку в телефоне девушки и приревновал её. Подозреваемый пристегнул руку девушки наручниками к батарее и ушел, закрыв комнату. За это его обвиняют в незаконном удерживании несовершеннолетней. Девушка смогла позвонить своей матери, которая вызвала правоохранителей. Полицейские помогли девушке освободиться, а парня отвезли к следователю.
Сейчас следствие устанавливает подробности преступления и решает вопрос о мере пресечения для подростка, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.