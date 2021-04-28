За избиение и похищение возлюбленной "Дейенерис" СК Новосибирска завел уголовное дело на подростка
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За избиение и похищение возлюбленной "Дейенерис" СК Новосибирска завел уголовное дело на подростка

11:54:034/28/2021Фото: pixabay.com
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Девушке удалось позвонить своей матери, которая обратилась в полицию.

Подросток пристегнул руку потерпевшей к батарее


На 16-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска возбуждено уголовное дело. Он подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 127 УК РФ - незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

Как сообщает следствие, 23 апреля молодой человек проводил время со своей 17-летней знакомой в одном из общежитий Новосибирска. После подросток прочитал переписку в телефоне девушки и приревновал её. Подозреваемый пристегнул руку девушки наручниками к батарее и ушел, закрыв комнату. За это его обвиняют в незаконном удерживании несовершеннолетней. Девушка смогла позвонить своей матери, которая вызвала правоохранителей. Полицейские помогли девушке освободиться, а парня отвезли к следователю.

Сейчас следствие устанавливает подробности преступления и решает вопрос о мере пресечения для подростка, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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