В России найдено меньше 8 000 зараженных коронавирусом за сутки на 28 апреля
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В России найдено меньше 8 000 зараженных коронавирусом за сутки на 28 апреля

5:03:284/28/2021Фото: flickr
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Больше 13% из тех, у кого выявили COVID-19, не имеют симптомов - это 1077 человек.

В России постепенно уменьшается суточный прирост по заболеваемости коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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За последние 24 часа от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом поступили сведения о числе зафиксированных случаев COVID-19.

В России было зафиксировано 7848 случаев, это минимальное число за период с сентября 2020 года. За сутки в стране 387 человек умерло.

Лидером по числу вновь заразившихся граждан по-прежнему остается Москва — 1840 человек, далее идут Санкт-Петербург — 723 и Московская область — 612. По одному зараженному человеку выявили в пяти регионах — Ненецком АО, Чукотском АО, Еврейской АО, Республике Алтай и в Туве.

За весь период пандемии в стране заразились 4 787 273 человека, выздоровело больше 4,4 млн и 109 367 умерло.

По данным ВОЗ в мире число заражений перевалило за 145,5 млн пациентов. Скончались больше 3,1 млн человек.

Россия продолжает оставаться на пятом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом за весь период пандемии. Перед ней США, Индия, Бразилия и Франция.

Как ранее писали в "КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск", из-за обстановки с коронавирусом в Новосибирской области власти отменили все массовые мероприятия на майские праздники. Для участия в праздновании Дня Победы зрителям раздадут пригласительные билеты.

 

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