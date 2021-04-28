В России найдено меньше 8 000 зараженных коронавирусом за сутки на 28 апреля

За последние 24 часа от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом поступили сведения о числе зафиксированных случаев COVID-19.
В России было зафиксировано 7848 случаев, это минимальное число за период с сентября 2020 года. За сутки в стране 387 человек умерло.
Лидером по числу вновь заразившихся граждан по-прежнему остается Москва — 1840 человек, далее идут Санкт-Петербург — 723 и Московская область — 612. По одному зараженному человеку выявили в пяти регионах — Ненецком АО, Чукотском АО, Еврейской АО, Республике Алтай и в Туве.
За весь период пандемии в стране заразились 4 787 273 человека, выздоровело больше 4,4 млн и 109 367 умерло.
По данным ВОЗ в мире число заражений перевалило за 145,5 млн пациентов. Скончались больше 3,1 млн человек.
Россия продолжает оставаться на пятом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом за весь период пандемии. Перед ней США, Индия, Бразилия и Франция.
Как ранее писали в "КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск", из-за обстановки с коронавирусом в Новосибирской области власти отменили все массовые мероприятия на майские праздники. Для участия в праздновании Дня Победы зрителям раздадут пригласительные билеты.