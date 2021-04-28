ЕГЭ-2021: Точные даты экзаменов для выпускников Бердска и Новосибирской области назвал министр образования
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ЕГЭ-2021: Точные даты экзаменов для выпускников Бердска и Новосибирской области назвал министр образования

7:26:034/28/2021
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Сергей Федорчук объяснил, кто получит аттестат с отличием и медали. И как сдают итоговые экзамены выпускники 9-х классов.

Выпускники волнуются перед экзаменами


Государственная итоговая аттестация стартует в Новосибирской области 31 мая, сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства. И начнется она с ЕГЭ по географии, литературе и химии.

Выпускники, которые не собираются в 2021 году поступать в вузы, проходят итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике, результаты которого являются основанием для выдачи аттестата. Тот, кто планирует в текущем году продолжить обучение в вузе, должен сдать ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ используются при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Кроме того, планирующие продолжить учебу сдают экзамены по выбору, необходимые для поступления в вузы. Для ни, сообщил глава областного минобра Сергей Федорчук, результаты ЕГЭ по русскому языку являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании.

Также министр рассказал об особенностях выдачи аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении». В 2021 году ее получит тот, кто имеет итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам и в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ получил не менее 70 баллов по русскому языку и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам.

Самый массовый экзамен – по русскому языку – будет проходить два дня: 3 и 4 июня. Экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям впервые пройдет на компьютерах 24 и 25 июня.

На основной период ГИА-11 в Новосибирской области зарегистрировано 17 818 человек, из них выпускники школ текущего года – 15 954 человека.

Для участия в ГИА-9 зарегистрировано 29 333 человека, из них 29 290 выпускников школ текущего года.

Как уточнил Федорчук, ГИА-9 в 2021 году пройдет только по русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору участники не будут. Нововведением для выпускников 9 классов является написание контрольных работ по одному предмету по выбору с 18 по 21 мая.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердские выпускники будут учиться с 4 по 7 мая, когда вся страна окажется на длинных каникулах из-за майских праздников.

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