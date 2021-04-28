Школы в Бердске строить не будут, отремонтируют старые в ближайшие годы, заявил министр образования

В среду в Бердске министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук встретился с учителями. Состоялась встреча с профсоюзной организацией бердских педагогов. В ней приняли участие мэр Бердска Евгений Шестернин и зам Жанна Шурова, сообщили в пресс-центре мэрии.
Федорчук напомнил о послании президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин поручил доплачивать 5 тысяч рублей кураторам учебных групп техникумов и колледжей, построить не менее 1300 новых школ и закупить 16 000 школьных автобусов. Таким образом, не только классные руководители будут получать ежемесячную надбавку к зарплате.⠀
Строительство новых школ не коснется Бердска, завил глава минобра, но город затронет нацпроект "Образование". В бердских школах сделают ремонт, обновят коммуникации, полы и столовые. Продолжится работа с одаренными детьми и по развития Российского движения школьников.⠀
Шестернин подчеркнул важность системного взаимодействия между школой и родителями. Федорчук призвал бердских педагогов развивать новые формы вовлечения родителей в образовательный и воспитательный процесс.⠀
Мэр Бердска назвал недопустимым публичное оскорбление учителей и воспитателей учениками и родителями, обсуждение ложных сообщений о "неправомерных" действиях педагогов и директоров учебных заведений. ⠀
Кроме того, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", министр объявил о том, что для выпускников 9 и 11 классов дни с 4 по 7 мая будут рабочими, несмотря на каникулы - им готовится к экзаменам.