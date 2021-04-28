Фельдшер психиатрической "скорой" нечаянно задушил пациента 
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Фельдшер психиатрической "скорой" нечаянно задушил пациента 

10:13:034/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Суд в Петербурге признал фельдшера виновным в причинении смерти по неосторожности при принудительной госпитализации. 

скорая
Пациент погиб от рук фельдшера скорой помощи


В Санкт-Петербурге суд признал виновным Евгения Юцко, фельдшера бригады психиатрической скорой помощи, в причинении смерти по неосторожности. Судебное следствие установило, что смерть пациента наступила в следствие ненадлежащего исполнения медиком своих профессиональных обязанностей.

Об этом 28 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия и суда, 6 июля 2020 года Юцко был на вызове в квартире и в ходе принудительной госпитализации надавил на шею пациента, который при этом получил тупую закрытую травму. Человек скончался от асфиксии.

Как сообщили в пресс-служб объединенных судов Петербурга 28 апреля 2021 года, подсудимый признал свою вину, искренне раскаялся, сожалеет о содеянном,  "просил строго не наказывать и не лишать возможности трудиться в медицинской области".

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств положительные  характеристики и его первое привлечение к уголовной ответственности. Юцко приговорили к году ограничения свободы. Это позволяет ему работать на прежнем месте, но соблюдать определенные ограничения, например, не менять место жительства и не выезжать за пределы города.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", два года ограничения свободы получил врач-нарколог Бердской ЦГБ Константин Фалаеев за драку. На него в рабочем кабинете напал посетитель. Его позже тоже осудили. Сначала доктору суд назначил наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно. Но позже суд смягчил приговор.

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
скораяфельдшерзадушилскончалсясмерть пациентаподсудимый
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Точная дата Полнолуния в Стрельце в мае 2021 года: магические ритуалы на деньги и любовь
    10:20:06 4/28/2021
    Точная дата Полнолуния в Стрельце в мае 2021 года: магические ритуалы на деньги и любовь
    Фельдшер психиатрической "скорой" нечаянно задушил пациента 
    10:13:03 4/28/2021
    Фельдшер психиатрической "скорой" нечаянно задушил пациента 
    БердскПочему своего "Артека" на захотели чиновники Бердска, рассказываем
    9:53:58 4/28/2021
    Почему своего "Артека" на захотели чиновники Бердска, рассказываем
    Метро закроют на три дня в центре Новосибирска: Причины назвали в мэрии
    9:47:48 4/28/2021
    Метро закроют на три дня в центре Новосибирска: Причины назвали в мэрии
    Может ли начальник заставить вас работать в майские праздники-2021, ответил прокурор
    9:22:46 4/28/2021
    Может ли начальник заставить вас работать в майские праздники-2021, ответил прокурор
    Красивые открытки на Всемирный день танца 29 апреля и вдохновляющие поздравления
    9:20:39 4/28/2021
    Красивые открытки на Всемирный день танца 29 апреля и вдохновляющие поздравления
    БердскШколы в Бердске строить не будут, отремонтируют старые в ближайшие годы, заявил министр образования
    8:54:30 4/28/2021
    Школы в Бердске строить не будут, отремонтируют старые в ближайшие годы, заявил министр образования
    Покончила с собой 14-летняя школьница из-за слитых личных фото в Новосибирской области
    8:23:34 4/28/2021
    Покончила с собой 14-летняя школьница из-за слитых личных фото в Новосибирской области
    Какой будет погода на майские праздники с 1 по 10 мая 2021 в Москве и Сибири?
    8:20:01 4/28/2021
    Какой будет погода на майские праздники с 1 по 10 мая 2021 в Москве и Сибири?
    Прививку во время шопинга можно поставить в Москве. Узнайте, где
    8:10:05 4/28/2021
    Прививку во время шопинга можно поставить в Москве. Узнайте, где