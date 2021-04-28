Фельдшер психиатрической "скорой" нечаянно задушил пациента 

В Санкт-Петербурге суд признал виновным Евгения Юцко, фельдшера бригады психиатрической скорой помощи, в причинении смерти по неосторожности. Судебное следствие установило, что смерть пациента наступила в следствие ненадлежащего исполнения медиком своих профессиональных обязанностей.
Об этом 28 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия и суда, 6 июля 2020 года Юцко был на вызове в квартире и в ходе принудительной госпитализации надавил на шею пациента, который при этом получил тупую закрытую травму. Человек скончался от асфиксии.
Как сообщили в пресс-служб объединенных судов Петербурга 28 апреля 2021 года, подсудимый признал свою вину, искренне раскаялся, сожалеет о содеянном, "просил строго не наказывать и не лишать возможности трудиться в медицинской области".
Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств положительные характеристики и его первое привлечение к уголовной ответственности. Юцко приговорили к году ограничения свободы. Это позволяет ему работать на прежнем месте, но соблюдать определенные ограничения, например, не менять место жительства и не выезжать за пределы города.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", два года ограничения свободы получил врач-нарколог Бердской ЦГБ Константин Фалаеев за драку. На него в рабочем кабинете напал посетитель. Его позже тоже осудили. Сначала доктору суд назначил наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно. Но позже суд смягчил приговор.