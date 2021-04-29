"Чем мы хуже Новосибирска": Жители Бердска требуют салют и парад Победы на 9 Мая

Отмена традиционных гуляний, приуроченных к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, для жителей Бердска стало большим разочарованием. Напомним, как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», в отделе культуры мэрии города, по рекомендации Роспотребнадзора, решили отменить ранее запланированные концерт, парад и салют.
По данным на сайте мэрии, 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате, а поздравления и вручения подарков ветеранам - в форме личного приема с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Также в этот день состоится возложение цветов к Вечному огню. Кроме того, во дворах домов планируются локальные праздничные программы.
- Может быть народ будет все-таки сам решать! Кто захочет придет, кто нет — дома. Ну сколько можно уже терпеть власть, которая тут дам, а тут нет, - возмущается анонимный комментатор под публикацией на сайте «Курьер. Среда. Бердск».
- Абсолютно согласен с анонимом, почему кто-то решает за меня, как мне отметить и провести святой праздник День Победы, а в сентябре будет призывать идти на выборы. На выборах не будет скопления людей только по их бумагам, на практике все иначе, - поддерживает его другой комментатор.
- Конечно, лучше не проводить массовые мероприятия, да еще с портретами своих дедов. Вряд ли они были бы довольны тем, что их дети и внуки профукали страну, за которую они отдали свои жизни. За блестящие фантики, за рабочие джинсы и всякое барахло профукали. Без портретов, без шумихи, по одиночке, преклонив колени, просите прощения, - рассуждает пользователь ФАГ.
- Зато в «Лужниках» был проведен митинг в честь воссоединения Крыма с Россией. И никаких ограничений! Увы, государство по-своему расставляет приоритеты, - замечает Гость.
- Ладно, парад отменили. А салют почему? Это один из основных праздников! Салют должен быть! - уверен Семён.
Где праздник будет
Между тем, далеко не все города России прислушались к рекомендациям. Так в Новосибирске парад Победы все же состоится, причем горожанам даже разрешили присутствовать в качестве зрителей. Само собой, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Предполагается что в шествии примут участие более 2 тысяч военнослужащих, 50 единиц военной техники и 6 авиационной. А среди гостей будут даже ветераны войны, успевшие вакцинироваться от коронавируса.
Также в областном центре планируется заложить камень на месте будущей стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» на площади Калинина и возложить цветы у мемориалов «Монумент Славы» и «Раненый воин». В 15:00 на площади Ленина состоится легкоатлетическая эстафета, а вечером пройдет военный салют, который можно будет увидеть с Михайловской набережной. И это притом, что праздничный фейерверк в городе тоже отменили.
Не собираются оставаться без праздника и в столице. По данным минобороны, в главном параде страны на Красной площади будет задействовано более 12,5 тысяч человек и 190 единиц техники, в том числе 76 самолетов и вертолетов. Всего же военные парады запланировано провести в 27 городах России, в них задействуют порядка 47 тысяч военнослужащих.
В свою очередь, отменили праздники и салюты в Томской и Вологодской области, также без праздника остались жители Чебоксар и Оренбурга. Зато власти Перми похвастались, что 9 мая запланировано провести сразу 9 салютов, чтобы их можно было увидеть из любой точки города.