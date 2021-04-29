"Чем мы хуже Новосибирска": Жители Бердска требуют салют и парад Победы на 9 Мая
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Чем мы хуже Новосибирска": Жители Бердска требуют салют и парад Победы на 9 Мая

10:22:014/29/2021,Дмитрий Бороздин?Фото: Pixabay.com
0

Коронавирусные ограничения не мешают массовым мероприятиям в городах-милионниках, но Бердск от них, видимо, отличается.

Чтобы посмотреть салют 9 мая придется ехать в другой город


Отмена традиционных гуляний, приуроченных к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, для жителей Бердска стало большим разочарованием. Напомним, как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», в отделе культуры мэрии города, по рекомендации Роспотребнадзора, решили отменить ранее запланированные концерт, парад и салют.

По данным на сайте мэрии, 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате, а поздравления и вручения подарков ветеранам - в форме личного приема с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Также в этот день состоится возложение цветов к Вечному огню. Кроме того, во дворах домов планируются локальные праздничные программы.

- Может быть народ будет все-таки сам решать! Кто захочет придет, кто нет — дома. Ну сколько можно уже терпеть власть, которая тут дам, а тут нет, - возмущается анонимный комментатор под публикацией на сайте «Курьер. Среда. Бердск».

- Абсолютно согласен с анонимом, почему кто-то решает за меня, как мне отметить и провести святой праздник День Победы, а в сентябре будет призывать идти на выборы. На выборах не будет скопления людей только по их бумагам, на практике все иначе, - поддерживает его другой комментатор.

- Конечно, лучше не проводить массовые мероприятия, да еще с портретами своих дедов. Вряд ли они были бы довольны тем, что их дети и внуки профукали страну, за которую они отдали свои жизни. За блестящие фантики, за рабочие джинсы и всякое барахло профукали. Без портретов, без шумихи, по одиночке, преклонив колени, просите прощения, - рассуждает пользователь ФАГ.

- Зато в «Лужниках» был проведен митинг в честь воссоединения Крыма с Россией. И никаких ограничений! Увы, государство по-своему расставляет приоритеты, - замечает Гость.

- Ладно, парад отменили. А салют почему? Это один из основных праздников! Салют должен быть! - уверен Семён.

Где праздник будет

Между тем, далеко не все города России прислушались к рекомендациям. Так в Новосибирске парад Победы все же состоится, причем горожанам даже разрешили присутствовать в качестве зрителей. Само собой, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Предполагается что в шествии примут участие более 2 тысяч военнослужащих, 50 единиц военной техники и 6 авиационной. А среди гостей будут даже ветераны войны, успевшие вакцинироваться от коронавируса.

Также в областном центре планируется заложить камень на месте будущей стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» на площади Калинина и возложить цветы у мемориалов «Монумент Славы» и «Раненый воин». В 15:00 на площади Ленина состоится легкоатлетическая эстафета, а вечером пройдет военный салют, который можно будет увидеть с Михайловской набережной. И это притом, что праздничный фейерверк в городе тоже отменили.

Не собираются оставаться без праздника и в столице. По данным минобороны, в главном параде страны на Красной площади будет задействовано более 12,5 тысяч человек и 190 единиц техники, в том числе 76 самолетов и вертолетов. Всего же военные парады запланировано провести в 27 городах России, в них задействуют порядка 47 тысяч военнослужащих.

В свою очередь, отменили праздники и салюты в Томской и Вологодской области, также без праздника остались жители Чебоксар и Оренбурга. Зато власти Перми похвастались, что 9 мая запланировано провести сразу 9 салютов, чтобы их можно было увидеть из любой точки города.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздниксалют9 маямассовые мероприятияветераны войнывозложение цветовгорода Россиикоронавирусгород трудовой доблести
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поедете в Новосибирск на салют?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск"Чем мы хуже Новосибирска": Жители Бердска требуют салют и парад Победы на 9 Мая
    10:22:01 4/29/2021
    "Чем мы хуже Новосибирска": Жители Бердска требуют салют и парад Победы на 9 Мая
    Точный гороскоп на четверг 29 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:50 4/29/2021
    Точный гороскоп на четверг 29 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    На видео попало нападение психом на 16 детей в детском саду Китая. Двое малышей погибли
    9:59:02 4/29/2021
    На видео попало нападение психом на 16 детей в детском саду Китая. Двое малышей погибли
    БердскПроверка Минобра школы №12 Бердска: Заставляли ли идти босиком до классов учеников забывших сменку?
    9:44:38 4/29/2021
    Проверка Минобра школы №12 Бердска: Заставляли ли идти босиком до классов учеников забывших сменку?
    Агата Муцениеце сыграла девушку легкого поведения
    9:25:17 4/29/2021
    Агата Муцениеце сыграла девушку легкого поведения
    БердскТуман окутал трассу Р-256 под Бердском 29 апреля. Посмотрите на завораживающее фото и видео
    9:22:57 4/29/2021
    Туман окутал трассу Р-256 под Бердском 29 апреля. Посмотрите на завораживающее фото и видео
    Календарь дачника на 29 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:08 4/29/2021
    Календарь дачника на 29 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Астронавт Майкл Коллинз умер. Он первым прилетел на Луну
    8:32:09 4/29/2021
    Астронавт Майкл Коллинз умер. Он первым прилетел на Луну
    БердскЖару до +22 пообещали синоптики жителям Бердска 29 апреля. Точный прогноз погоды на чистый четверг
    8:25:01 4/29/2021
    Жару до +22 пообещали синоптики жителям Бердска 29 апреля. Точный прогноз погоды на чистый четверг
    Какой сегодня церковный праздник 29 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:04 4/29/2021
    Какой сегодня церковный праздник 29 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?