Что известно о пропавшем 2 недели назад 58-летнем егере Сергее Чумаке из Бердска после шторма на реке Мильтюш. Подробности инцидента
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Что известно о пропавшем 2 недели назад 58-летнем егере Сергее Чумаке из Бердска после шторма на реке Мильтюш. Подробности инцидента

11:06:454/29/2021,Алина БуроваФото: МЧС
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Два товарища пытались спасти Сергея, но сами еле выплыли на берег. Односельчане нашли только сапог мужчины. Супруга и дети не утрачивают надежды.

К поискам егеря подключались и спасатели Бердска


Две недели неустанно ищут пропавшего Сергея Чумака в селе под Искитимом.

Напомним, что 15 апреля Сергей Петрович отправился сплавляться по реке Мильтюш в Бурмистрово. Алюминиевая лодка перевернулась с людьми в результате сильного течения. Два товарища пытались спасти, но сами еле выплыли на берег. Поиски производились спасателями и односельчанами, но пока найден только сапог Сергея Чумака.

Как рассказала сегодня, 29 апреля "Курьер. Среда. Бердск" односельчанка пропавшего Полина (имя изменено- прим. ред.), результатов поиски не приносят.

- Люди продолжают искать. Говорят, что спасателей больше не было,- произнесла односельчанка Сергея.

Сообщила Полина и о состоянии родственников после пропажи главы семейства.

- Супруга вроде держится. Тоже выезжает на поиски. И сыновья ищут,- заявила жительница Бурмистрово.

Напомним, что Сергей Чумак около 10 лет работал егерем от Бердского охотобщества. До этого занимался лесничеством в "Бердском лесхозе". Найдется ли пропавший - покажет время. О результатах проведения мероприятий будет сообщено дополнительно.

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