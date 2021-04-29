Что известно о пропавшем 2 недели назад 58-летнем егере Сергее Чумаке из Бердска после шторма на реке Мильтюш. Подробности инцидента

Две недели неустанно ищут пропавшего Сергея Чумака в селе под Искитимом.
Напомним, что 15 апреля Сергей Петрович отправился сплавляться по реке Мильтюш в Бурмистрово. Алюминиевая лодка перевернулась с людьми в результате сильного течения. Два товарища пытались спасти, но сами еле выплыли на берег. Поиски производились спасателями и односельчанами, но пока найден только сапог Сергея Чумака.
Как рассказала сегодня, 29 апреля "Курьер. Среда. Бердск" односельчанка пропавшего Полина (имя изменено- прим. ред.), результатов поиски не приносят.
- Люди продолжают искать. Говорят, что спасателей больше не было,- произнесла односельчанка Сергея.
Сообщила Полина и о состоянии родственников после пропажи главы семейства.
- Супруга вроде держится. Тоже выезжает на поиски. И сыновья ищут,- заявила жительница Бурмистрово.
Напомним, что Сергей Чумак около 10 лет работал егерем от Бердского охотобщества. До этого занимался лесничеством в "Бердском лесхозе". Найдется ли пропавший - покажет время. О результатах проведения мероприятий будет сообщено дополнительно.